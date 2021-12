L'INCIDENTE

SAN VENDEMIANO Si è messo al volante pur avendo bevuto. E da ubriaco ha centrato in pieno l'auto in panne di Margherita Lotti, scaraventando la 30enne, in piedi davanti al cofano, giù dal cavalcaferrovia di San Vendemiano. Lei è morta sul colpo. L'investitore invece è stato arrestato per omicidio stradale e subito rimesso in libertà. Nessuna misura di custodia cautelare al momento per V. L., 53 anni, imprenditore di Conegliano, che la notte della vigilia di Natale, quella tra il 23 e il 24 dicembre, ha causato il tragico incidente costato la vita a Margherita Lotti, 30 anni, di Orsago. L'esito dell'alcol test non lascia dubbi, anzi aggrava la sua posizione: l'uomo guidava con 1,6 grammi di alcol per litro di sangue. Più di tre volte oltre il limite consentito per legge. E a giudicare dalla violenza dell'impatto probabilmente viaggiava a velocità elevata. Saranno le indagini dei carabinieri, tuttora in corso, a fare piena luce sull'incidente, ricostruendone le cause. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: mezzi sequestrati e automobilista iscritto sul registro degli indagati. Nelle prossime ore dovrebbe disporre l'autopsia sul corpo della vittima e la perizia cinematica per cristallizzare la dinamica dello schianto.

VETTURA IN PANNE

Giovedì notte Margherita, dipendente dello studio di architettura Studio Oficine di Conegliano e nel week end commessa alla Calzoleria Cancian, stava tornando a casa al volante della sua Citroen C2 nera. Prima aveva brindato con colleghi e datori di lavoro in un locale della zona: una bicchierata per scambiarsi gli auguri, poi la compagnia si è divisa e per Margherita la serata è proseguita. Fino al tragico epilogo. Mentre percorreva via Venezia in direzione San Fior è rimasta in panne poco distante dall'hotel Prealpi: probabilmente aveva finito il carburante. Era l'1.50. La giovane ha accostato sulla destra, ha acceso le quattro frecce e ha chiamato alcuni colleghi, gli stessi con cui aveva trascorso la serata, chiedendo che la aiutassero a recuperare un po' di benzina con una tanica. Un collega è arrivato poco dopo, insieme a lui una ragazza: hanno dato un'occhiata alla macchina e si sono spostati con la loro in un parcheggio poco distante, così da non occupare ulteriormente la carreggiata. Margherita è rimasta invece vicino alla macchina. Proprio in quel frangente è sopraggiunta un'Alfa Romeo Stelvio a forte velocità, sulla stessa corsia di marcia. Al volante c'era il 53enne di Conegliano, ubriaco. Il conducente non si è accorto della Citroen e l'ha tamponata. L'impatto è stato violentissimo, tanto da comprimere la vettura come una fisarmonica.

L'IMPATTO E LA CADUTA

In quella terribile carambola la 30enne, in piedi davanti al cofano, è volata al di là del guard rail. Sbalzata 20 metri più in là. Il volo si è concluso nel fossato sotto al cavalcavia. E non ha lasciato scampo alla 30enne: il suo corpo, ormai esanime, è stato recuperato dal letto in secca del torrente Cervada, sotto gli sguardi attoniti degli amici. E dello stesso investitore. I soccorsi sono stati tempestivi ma nulla hanno potuto per salvare la vita alla 30enne. Al loro arrivo, i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco hanno trovato l'automobilista 53enne, lievemente ferito. L'uomo accusava lievi dolori al petto per lo scoppio dell'airbag. L'altra vettura invece era accartocciata ma vuota. Soltanto quando si sono affacciati dal cavalcaferrovia hanno intuito la portata del dramma che si era appena consumato: la giovane era precipitata nel canalone. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Conegliano per i rilievi di rito. Il conducente del suv è stato sottoposto all'alcoltest da cui è emerso che non era lucido al momento dell'impatto. Il 53enne è stato quindi arrestato per omicidio stradale e rimesso in libertà, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha aperto un fascicolo sull'incidente. La salma della giovane è stata trasferita all'obitorio di Conegliano, in attesa dell'autopsia. Una vita spezzata a soli 30 anni, la notte della vigilia di Natale, in circostanze che hanno suscitato rabbia e indignazione a Orsago e nell'intera Marca. Strade di sangue, anche a Natale.

Maria Elena Pattaro

