L'INCHIESTA

TREVISO «Supporteremo in ogni modo casa Fenzi: la nostra presenza c'è e continuerà sempre ad esserci. Anche attraverso qualche ricovero, se sarà necessario». Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, lo dice a chiare lettere. Non ci sarà alcun commissariamento. Ma il supporto esterno dell'azienda sanitaria ovviamente non verrà mai meno. In queste ore l'Usl ha portato in Procura tutte le carte riguardanti la gestione del focolaio da coronavirus esploso nella casa di riposo di Conegliano. L'obiettivo è contribuire a fare massima chiarezza. Nel frattempo continua il sostegno esterno alla struttura attraverso il lavoro della task force di specialisti dell'Usl guidata dal dottor Franco Moretto, più gli infettivologi chiamati a valutare le condizioni degli anziani contagiati e ad arrivare le relative terapie. In caso di necessità, inoltre, l'azienda sanitaria metterà a disposizione i propri ospedali, così da ridurre il peso sulle spalle di casa Fenzi, in particolare per quanto riguarda le situazioni più complesse. «Continueremo con i controlli attraverso i test e i tamponi conclude Benazzi il supporto sarà sempre garantito dalla nostra task force. Se servirà, inoltre, prenderemo in esame la possibilità di ricoverare alcuni anziani in ospedale, ma con attenzione, perché in situazioni del genere a volte rischia di essere controproducente».

LE PERIZIE

Intanto continuano gli accertamenti della Procura e dei Nas dopo l'apertura di un fascicolo sulla gestione dell'emergenza a Casa Fenzi. Dopo l'autopsia su Gianantonio Baccin, da cui per il momento non sono arrivati elementi nuovi, oggi sarà il turno di altre due perizie su altrettanti deceduti all'interno di casa Fenzi, la Rsa in cui sono stati colpiti dal Coronavirus 112 ospiti sui 190 totali, in pratica il 60%, e 47 operatori su 160, più di un quarto, contro percentuali che a livello provinciale si attestano al 6 e al 3%. Si tratta di Giuseppe Forner, 92enne di Fontanelle, e di Angelo Fantucchio, 54 anni, operatore socio sanitario della casa per anziani. Ad effettuare il post mortem sarà Andrea Cirnelli, il medico legale incaricato dal sostituto procuratore Anna Andreatta, titolare delle indagini. Fornasier era un ospite della struttura per anziani ed è deceduto il 24 aprile mentre Fantucchio, che è spirato il 23, vi lavorava da quasi due anni. Lo scorso 19 marzo Fantucchio aveva accusato i primi sintomi della malattia con febbre alta e difficoltà respiratorie e non essendoci posto a Vittorio Veneto era stato trasportato a Oderzo. Le sue condizioni di salute erano migliorate verso Pasquetta ma, nelle ultime settimane, una nuova ricaduta l'ha portato al decesso, avvenuto il giorno 23 aprile. E mentre il presidente di Casa Fenzi conferma a tutt'oggi le difficoltà a reperire i dispositivi di protezione individuale, con mascherine che arrivano con il contagocce e camici per i 200 dipendenti consegnati a blocchi di 50 ogni 3 giorni, i Nas dei carabinieri stanno acquisendo tutta la documentazione utile, comprese le cartelle cliniche, per risalire alle procedure seguite e in particolare alle dotazioni di sicurezza in uso al personale medico e agli operatori socio sanitari.

L'INTERPELLANZA

A Conegliano intanto il gruppo consiliare del Pd ha presentato un'interpellanza con la quale chiede al sindaco Fabio Chies informazioni sul boom di contagi da Covid-19 a Casa Fenzi, ma anche se sia intenzionato a convocare il presidente dell'Ipab Gianni Zorzetto in consiglio comunale. L'interpellanza punta a conoscere quale sia il numero di decessi registrato tra gli ospiti della struttura nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020, distinti per ciascuna settimana; quale sia l'attuale numero degli ospiti presenti alla Fenzi e la più aggiornata situazione degli ospiti con accertata positività al Covid-19; quali siano le iniziative adottate dall'amministrazione a seguito dell'allarmante relazione di Casa Fenzi del 3 aprile e se la giunta intenda convocare nel prossimo consiglio comunale il presidente del consiglio d'amministrazione Zorzetto per un'audizione». (m.fav / d.bar / l.anz)

