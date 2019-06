CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTATREVISO Niente più domiciliari, ma comunità, per il minorenne di Treviso pizzicato durante la perquisizione subita come indagato per uno dei fascicoli aperti sui raid violenti delle baby gang a Venezia e trovato in possesso di 200 grammi di marijuana e tutto il materiale utile per confezionarla e metterla sul mercato. Nascosti anche un coltello a farfalla e un passamontagna. Secondo il gip dei Minori, i domiciliari non sarebbero «la misura più idonea» per limitare l'azione di un ragazzo trovato con la droga in casa. Da qui la...