TREVISO Hanno realizzato il nuovo l'impianto di illuminazione dell'aeroporto Canova, un lavoro ottenuto con regolare appalto. Ma nelle ultime ore è emerso che uno dei titolari della ditta Cubi&Perina, specializzata nella realizzazione di impianti elettrici, ha avuto contatti con alcune famiglie legate all'Ndrangheta calabrese. Anche Treviso, seppure di striscio, entra quindi nella grande operazione antimafia condotta dalla Dda di Venezia che ha portato a 33 arresti e oltre cento persone indagate in tutto il Veneto. E nella rete degli investigatori del Ros dei carabinieri c'è finito anche Luca Cubi, 57 anni, uno dei fondatori della ditta, per cui è scattato il provvedimento dell'obbligo di firma per l'accusa di estorsione e furto aggravato.

Le indagini hanno messo in evidenza un rapporto ambiguo tra Cubi e la famiglia Versace, originaria della Piana di Gioia Tauro e che nel 1981 è arrivata a Verona assieme ai Gerace, agli Albanese e ai Napoli con cui pare aver costituito una testa di ponte della malavita calabrese in terra veneta. Il Ros ha scoperchiato un giro di affari che comprende un po' di tutto: estorsioni, riciclaggio di denaro, traffico di armi e di stupefacenti. Un fiume di malaffare che ha toccato anche la Marca. L'aeroporto Canova è coinvolto solo perché la Cubi&Perina si è aggiudicata, regolarmente, l'appalto per l'impianto d'illuminazione dello scalo. Un lavoro portato a termine senza sussulti. Ma dietro la patina di normalità si nascondevano i rapporti di Cubi con i Versace. L'ordinanza firmata dal Giudice per le Indagini Preliminari di Venezia Francesca Zancan, basata sugli elementi raccolti dal Ros, parla di peculiare rapporto tra la famiglia calabrese e Cubi. Nell'azienda sono infatti risultati regolarmente assunti Francesco e Domenico Versace, nipoti di Giuseppe. Inoltre sono stato documentati vari contatti tra lo stesso Cubi e un altro Versace, Diego.

In un'intercettazione, Diego Versace parla di Cubi con una terza persona in questi termini: «Ti dico un'altra cosa; se io ho bisogno di 5mila euro, vado da Cubi e gli dico: Luca mi servono 5mila euro. Lui sai cosa fa? Prende il telefono: Morena (la sua segretaria ndr), Ehi!, Son Luca, dimmi Luca, paga un assegno di 5 mila euro a Diego, prendo la macchina mi reco là e l'assegno è già pronto sulla scrivania». Ma c'è di più. In un'altra telefonata Versace si lamenta perché l'imprenditore non vuole assumere il figlio Emanuele. E, in un impeto di rabbia, dice al suo interlocutore che, in futuro, avrebbe concesso il suo permesso a compiere furti all'interno della ditta, che ha sede nel veronese: «Quando uno mi dice vado a rubare da lui, da Cubi&Perina ...andate e fate quello che volete per me. Eh, ma io adesso glieli tolgo tutti i piaceri, tutti i favori che gli ho fatto, glieli tolgo tutti... ma glielo vado a dire in faccia». Per gli investigatori queste parole esprimono un concetto tipicamente mafioso, secondo il quale l'imprenditore avrebbe dovuto essere totalmente accondiscendente altrimenti avrebbe perso favori e protezioni. Ma un altro testimone evidenzia un aspetto non secondario: Cubi, oltre che vessato, avrebbe anche tratto profitto da questo rapporto con la famiglia calabrese. Nelle indagini si parla infatti di un furto di rame fatto nel veronese che avrebbe fruttato all'imprenditore 70mila euro.

I vertici di AereTre sono rimasti sorpresi da quanto emerso dalle indagini: «Non sappiamo nulla - dice il presidente Marco Pinzi - ho parlato anche con Save e cadono tutti dalle nuvole. Siamo sconcertati. Si parla anche di una ditta che aveva l'appalto delle pulizie da noi e nella prefettura di Verona. Noi però non abbiamo mai avuto problemi. E anche i lavori all'impianto di illuminazioni sono stati eseguiti e terminati».

