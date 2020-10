L'INAUGURAZIONE

TREVISO Non ci sarà solo un nuovo ospedale. Quando saranno terminati i cantieri della cittadella sanitaria, il Ca' Foncello verrà definitivamente consacrato come un vero e proprio policlinico, con annesso campus universitario. Il primo, fondamentale passo è stato mosso ieri con l'inaugurazione nella sede di Treviso del corso completo di Medicina e chirurgia dell'Università di Padova. Agli ultimi tre anni, che erano già presenti, si sono aggiunti anche i primi tre. Sono 60 le matricole di Medicina che hanno iniziato il loro percorso nel capoluogo della Marca (45 l'hanno indicato come prima scelta). E già dal prossimo anno potrebbero diventare 80. A regime si conteranno almeno 360 studenti. Questo solo per quanto riguarda i futuri medici. Sommando i corsi delle professioni sanitarie, alla fine si arriverà a contare quasi 2mila studenti.

LE MISURE

«La sede di Treviso avrà il dimensionamento di un'università media italiana» sottolinea Rosario Rizzuto, rettore dell'Università di Padova. Il nuovo corso completo in Medicina è stato tenuto a battesimo dal governatore Luca Zaia. «Per l'alta formazione universitaria oggi è un giorno storico, che Regione e Università hanno costruito in piena sinergia fin dall'inizio spiega il presidente della Regione un nuovo tassello di quella Treviso che vogliamo sempre più piccola Atene, culla di saperi, arte, cultura, storia, tradizioni». Ad oggi vengono utilizzate quattro aule. I ragazzi del primo anno usano gli spazi messi a disposizione nella sede dell'Ordine dei medici. Per il quarto anno ci sono i locali dell'ex distretto militare. Il quinto è a sua volta ospitato dall'Ordine, dove si sta costruendo una terza aula. E il sesto anno, infine, fa riferimento alla sala Piarda presso il Cral. «Sono sedi già prestigiose, ma provvisorie sottolinea Zaia perché sta per arrivare la nuova cittadella sanitaria, un vero policlinico con attività di cura e di formazione, che sarà anche la vera casa, il campus, delle attività del corso di Medicina e chirurgia».

LA TEMPISTICA

I tempi sono segnati. L'anno prossimo inizierà a vedere la luce la nuova cittadella sanitaria. Poi si passerà alla realizzazione del polo della formazione. Sorgerà al posto dell'ex Vetrelco. L'obiettivo è ultimarlo entro la fine del 2022. «La Regione ci ha supportato con un ulteriore investimento di 9 milioni di euro per la costruzione del polo formativo evidenzia Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca nascerà una grande struttura in grado di ospitare fino a mille studenti contemporaneamente». Conterrà 6 aule da 80 posti, altre sale più piccole e un auditorium capace di accogliere 350 persone. Di seguito, proprio accanto al polo formativo verranno realizzate delle residenze per gli studenti.

Sul finanziamento dell'operazione che ha portato a Treviso l'intero corso di laurea in Medicina pende ancora una spada di Damocle: si attende il verdetto della Corte Costituzionale. Ma una cosa è già certa: il corso di Medicina non lascerà il capoluogo della Marca. «L'ipotesi di chiudere non esiste proprio. Assolutamente spazza il campo il rettore Rizzuto l'alternativa potrebbe essere quella di raggruppare qualche altro corso in modo da garantire le attività su Treviso. Ma noi siamo convinti che alla fine non ci saranno problemi di questo tipo». «Anzi, abbiamo voluto sottolineare l'avvio dell'intero corso di Medicina portando a Treviso il gonfalone dell'Università di Padova, che non si muove quasi mai conclude è un atto altamente significativo dal punto di vista simbolico. Dopo un impegno pluridecennale della nostra Medicina a Treviso, adesso è arrivato il giorno più importante: l'avvio dell'intero corso di laurea».

Mauro Favaro

