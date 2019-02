CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INAUGURAZIONETREVISO Aprirà i battenti in aprile e non sostituirà il negozio di via Palestro. Camelia Bakery raddoppia. Alla pasticceria di gusto francese in Pescheria si affiancherà il nuovo luogo gourmand all'interno di Coin. La firma degli interni è sempre quella dell'architetto Paola Rossi, che ha creato il Camelia in Pescheria. È accaduto tutto in fretta. I desiderata di Coin si sono incontrati con la voglia di Valentina Soster di raddoppiare entro le mura della città. E il nuovo locale va a sostituire l'esperienza all'outlet di...