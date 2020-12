LA NOVITÀ

TREVISO Centinaia di telefonate agli uffici comunali, contribuenti confusi, qualcuno addirittura visibilmente arrabbiato: «Avete aumentato l'Imu sulla seconda casa». Ma le cose non stanno esattamente così. Perché con la legge di bilancio 2020 è stata riorganizza la tassazione comunale sugli immobili. Con l'abrogazione della Iuc (la tassa che ricomprendeva Imu, Tari e Tasi) e quindi della Tasi, il legislatore ha riformulato la disciplina dell'Imu 2020 in un unico testo normativo, accorpando la vecchia tassa sui beni indivisibili all'imposta sulla casa. «Molti - dice l'assessore al bilancio del Comune di Treviso Cristian Schiavon - non hanno letto bene la nostra comunicazione, allegata nel bollettino sia dell'acconto che del saldo. E tanti se ne sono accorti solo a posteriori e alla fine hanno capito che l'amministrazione non aveva aumentato un bel nulla». «In sostanza - continua l'assessore al Bilancio del capoluogo - la nuova Imu comprende anche quei beni e servizi cosiddetti indivisibili», che il contribuente paga, in maniera differenziata a seconda del fatto che abbia un edificio ad uso abitativo o commerciale.

I DATI

Le nuova aliquota è la sommatoria dell'8,6 per mille dell'Imu più l'1,9 della vecchia Tasi, per questo i bollettini appaiono maggiorati Schiavon chiosa quei consiglieri che hanno segnalato il presunto aumento. «Mi chiedo - ha detto - dove fossero un anno fa quando la norma è stata portata in Consiglio Comunale. Esattamente 12 mesi or sono è stata ampiamente pubblicizzata la novità normativa, tanto che gli organi di informazione locale ne hanno dato grande risalto. Dire adesso che abbiamo aumentato l'Imu è francamente poco onesto, soprattutto dal punto di vista intellettuale». La nuova IMU 2020 mantiene l'esenzione già prevista per Imu e Tasi per l'abitazione principale. Non è più prevista, invece, l'esenzione per l'unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estere iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero. Inoltre, a seguito dell'abrogazione della Tasi non è più prevista la quota che doveva essere versata dall'inquilino Deve pagare l'Imu chi possiede immobili, siano essi dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, chi gode sugli stessi di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, anche quello spettante al coniuge superstite a seguito di successione e il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratti.

De.Bar.

