L'imprenditore commosso: «Per noi era uno di famiglia»

IL RITRATTOCASIER «Per noi era come un figlio. Come uno di famiglia. Credo che questo dica tutto». Renato Tronchin, titolare della ditta La2R elettroimpianti di Dosson di Casier, parla con le lacrime agli occhi. Igor Ojovanu lavorava qui, nel capannone che sorge accanto al magazzino comunale in viale delle Industrie, nel cuore della zona artigianale. La società si occupa di quadri elettrici, impianti industriali e civili, con la specializzazione nell'installazione di impianti domotici. Proprio quello per cui Igor aveva studiato, e...