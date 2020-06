IL VERTICE

TREVISO Il meccanismo si è messo in moto molto lentamente. Ora, però, sta iniziando a girare a buon ritmo: a maggio le banche hanno destinato finanziamenti alle imprese trevigiane in misura tre volte maggiore rispetto ai volumi dello scorso gennaio. Sul tappeto, tuttavia, restano ancora diversi aspetti critici. Per fare il punto sull'erogazione di credito al sistema produttivo locale, in crisi di liquidità per la serrata anti-Covid, la Prefettura di Treviso ha promosso ieri un vertice in video-conferenza: attorno al tavolo si sono virtualmente seduti circa cinquanta rappresentanti di realtà coinvolte a vario titolo nella materia, tra Camera di commercio, Ordine dei dottori commercialisti, Abi, Banca d'Italia e singoli istituti bancari, alcuni intermediari finanziari, associazioni di categoria.

IL QUADRO

Dopo le difficoltà dei mesi scorsi, è stato riconosciuto come oggi i prestiti garantiti dallo Stato fino a 30mila euro vengano concessi ad un'ampia platea di richiedenti, in tempi abbastanza rapidi e con tassi convenienti. Salendo di importo, invece, sussistono ancora problemi. O meglio è stato notato si registrano vistose disparità, tra istituto e istituto, riguardo sia alle tempistiche sia agli interessi richiesti. Questione non secondaria, visto che, come hanno evidenziato anche alcune recenti analisi, l'importo medio delle domande presentate al Fondo centrale di garanzia provenienti dalla Marca supera i 70mila euro cadauna. Le varie iniziative avviate in queste settimane da più parti, dalla Regione agli enti camerali ad alcuni Comuni, con l'obiettivo di agevolare l'accesso al credito rappresentano senza dubbio un aiuto positivo, ma non risolvono l'andamento generale.

IL NODO

Le banche dal canto loro hanno ribadito la volontà di continuare, anzi di potenziare, l'immissione di liquidità nel sistema. Dall'altro lato, però, i dirigenti hanno fatto notare come, a fronte di una mole straordinaria di richieste giunte in questo periodo, i vincoli normativi sull'adeguatezza del credito non siano stati aboliti, con il rischio, per gli istituti, di incappare nel reato di anomale erogazione con tutte le conseguenze del caso. Anche le imprese, comunque, devono fare la propria parte. Soprattutto non devono pensare che i prestiti facilitati dalla garanzia statale costituiscano un miracoloso (e comodo) rimedio a tutti i mali. In altre parole, se già prima dell'emergenza l'azienda navigava in cattive acque, senza un piano di sviluppo e di investimento consono in innovazione e tecnologie, non solo sarà difficile ottenere nuove risorse, ma queste rischiano di offrire un sollievo molto temporaneo. E dev'essere ben chiaro che non si tratta di erogazioni a fondo perduto, ma di soldi che vanno restituiti. Con possibili ripercussioni, qualora la ditta non fosse in grado di tener fede ai propri obblighi, perché dovrebbe essere soddisfatto prima lo Stato, creditore privilegiato, a scapito, ad esempio, dei fornitori. Proprio per questo dal tavolo è emersa la sollecitazione ad un'opera di educazione finanziaria nei confronti delle imprese.

I PERICOLI

Altro elemento di preoccupazione: il nuovo Regolamento comunitario sul default delle aziende insolventi. Pensato in tempi pre-Covid entrerà in vigore tra poco e prevede limiti molto stringenti: se, ad esempio, entro novanta giorni non viene rispettata una rata da cento euro per le piccole imprese e i privati o di cinquecento euro per aziende di maggiori dimensioni, il ritardatario può essere segnalato alla centrale rischi. Decretando così il blocco di qualsiasi altra possibilità di finanziamento. Chiaro come, nelle condizioni attuali, un simile dispositivo, con ogni probabilità, finirebbe per mettere in ginocchio una moltitudine di realtà. Ultimo tema, non certo per rilevanza, il pericolo di infiltrazioni della malavita organizzata, pronta ad impossessarsi di attività economiche pulite, approfittando dell'attuale fragilità finanziaria di numerose di esse. Non a caso, il prefetto Maria Rosaria Laganà ha raccomandato a tutti i partecipanti di segnalare ogni operazione minimamente sospetta. La rappresentante del governo sul territorio si farà portavoce a livello centrale di tutte le istanze emerse dal summit, mentre un nuovo incontro è stato messo in calendario per la metà di settembre.

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA