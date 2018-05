CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IDEATREVISO Le mura di Treviso accessibili ai disabili: un progetto etico, finanziato dalla coscienza dei trevigiani (e dal crowdfounding). Mario Conte, candidato sindaco del centrodestra, ha presentato ieri la proposta che vede una serie di elevatori e passerelle per rendere la cinta muraria della città a misura di tutti. «Un giorno al mercato una signora mi ha detto: Mario, ok le strade, ok la sicurezza, ma vorrei che mio genero disabile potesse accedere alle Mura'. Da questo siamo partiti, coinvolgendo associazioni impegnate nel sociale...