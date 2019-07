L'idea: «Piazza Duomo senza auto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀTREVISO Un plateatico nuovo di zecca sulla piazza, gli interni rinnovati ma con i colori originali. La trasformazione è solo nel nome: il Moretto, mitico bar del quadrante di San Nicolò, è rinato come American bar. La gestione, che per trent'anni fu in capo ai fratelli Moretto, è stata rilevata da Denis Mistro. Cinque mesi di chiusura, il tempo di passare la mano e rinnovare gli interni, ed ecco che uno dei più celebri bar di quartiere di Treviso ha riaperto i battenti. Per la gioia dei nicolotti (i residenti della zona di San...