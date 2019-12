L'idea del patron Venerandi: «Bibite energetiche gratuite a chi è stanco»

L'INIZIATIVA

TREVISO Bevande energetiche gratuite per i giovani che si sentono stanchi prima di lasciare la discoteca. E una delle iniziative parallele alla campagna contro le morti sulla strada messe in cantiere dalla famiglia Venerandi. «Metteremo in piedi delle azioni per dare gratuitamente energy drink, in collaborazione con le aziende che ci forniscono i prodotti, alle persone che si sentono un po' stanche prima di tornare a casa annuncia Giannino Venerandi, patron dell'Odissea all'interno dei locali faremo inoltre girare dei messaggi choc per richiamare all'attenzione da prestare quando si guida».

IL PROGETTO

La campagna che prevede l'utilizzo di auto distrutte in incidenti è partita da Spresiano. E nel giro di un mese e mezzo si allargherà a tutta l'Italia attraverso il coinvolgimento del sindacato Silb-Fipe, l'associazione delle imprese di intrattenimento, di ballo e di spettacolo, rappresentata ieri da Paolo Artelio, vicepresidente e amministratore del gruppo. Il progetto vede le discoteche come il luogo ideale per intercettare i giovani con la campagna contro le morti sulla strada. È proprio questo che ha spinto Venerandi a dirsi subito disponibile ad avviare la collaborazione con la Regione. «Noi ci mettiamo come sempre il massimo impegno per affrontare e cercare di risolvere il problema spiega non a caso qualche anno fa avevamo già accolto un'iniziativa simile. Quella aveva dato buoni frutti. Adesso si riprende. Bisogna tenere alta la guardia. Con il nostro lavoro facciamo parte di un mondo che parla direttamente ai giovani aggiunge gli incidenti stradali sono causati dall'alcol, ma non solo. Ci sono moltissime cause: distrazione, stanchezza, uso dello smartphone e così via. Il nostro primo compito deve essere quello di stimolare l'attenzione. Lo slogan scelto punta proprio ad attirare l'attenzione anche attraverso i social network, che oggi sappiamo essere fondamentali».

I DESTINATARI

Venerandi ieri ha radunato davanti all'Odissea anche un gruppo di giovani che frequentano il locale di Spresiano e altre discoteche della Marca. «I ragazzi come noi magari non cercano chissà quali avventure spericolate quando sono al volante, però spesso non ci si rende conto della pericolosità dell'auto pure in condizioni normali sottolineano il problema più grosso è che non si pensa ai rischi. E' facile credere che qualcosa di brutto capiti sempre ad altri. Invece non è così. Per quanto possibile, daremo una mano agli organizzatori della campagna di comunicazione per diffondere il messaggio tra le persone più giovani».

I NUMERI

È in particolare su di loro che si concentra il progetto Okkio alla vita - Guida con prudenza tenuto a battesimo dal governatore Luca Zaia. Nel 2018 in Veneto ci sono stati 311 morti sulle strade. Più 19mila feriti. Il giorno peggiore in assoluto è il venerdì. Ma gli altri seguono a breve distanza. «A dicembre di quest'anno tali cifre purtroppo sono già state superate rivela il presidente della Regione negli ultimi tre anni abbiamo registrato un importante incremento dei decessi». Le statistiche dicono che il 25% delle vittime di incidenti stradali in Veneto ha meno di 35 anni. La maggior parte degli incidenti, tra l'altro, si verifica con condizioni meteo ottimali. Significa che i problemi sono altri: il 45% degli scontri mortali avviene a causa dell'eccesso di velocità, il 20% per distrazioni dovute all'uso dello smartphone mentre si guida e il 7% ancora per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

