L'IDEA

CONEGLIANO Si ordina da casa o dall'ufficio, con il computer o il cellulare, e si ricevono pranzo e cena a domicilio. A renderlo possibile è Foodracers, la startup trevigiana che ha registrato nell'ultimo periodo un incremento del 35% degli ordini, in particolare nell'area di Conegliano. Nei mesi del lockdown, complice la chiusura al pubblico dei locali che si sono dovuti accontentare dei servizi per asporto e di consegna a domicilio, la società nata nella Marca ha raggiunto picchi di 3mila ordini, specialmente durante la scorsa primavera, passando dalla media di 1.100 ordini mensili del 2019 ai 1.600 del 2020. I cittadini coneglianesi e i ristoratori sembrano quindi apprezzare la nuova modalità di ordine digitale, tanto che i locali aderenti al progetto (che pubblicano i loro menù aggiornati sul sito Foodracers) sono passati dai 27 di marzo ai 35 attuali. Foodracers è nata nel 2016 da un'idea di Andrea Carturan, dei due amici storici Matteo Fabbrini e Francesco Poloniato e di Luca Ferrari. Insieme hanno creato una piattaforma con un obiettivo ambizioso: sebbene le società di consegne di cibo e bibite siano molteplici e per lo più colossi internazionali, l'aspirazione della startup trevigiana è quella di portare questo servizio anche nelle città più piccole, dove simili possibilità siano più difficili da realizzare sia per i clienti che per gli esercenti. Ecco nascere un servizio con il massimo rigore nei confronti del rispetto delle norme igienico sanitarie, ma anche capace di dare visibilità al settore della ristorazione e di offrire ampia scelta alla clientela. Il tutto nella tutela delle condizioni di lavoro dei racers, i fattorini.

