VITTORIO VENETO Gli 80mila vaccini di AstraZeneca oggi presenti nella Marca vengano utilizzati subito, senza ritardi burocratici né indugi. Questo l'accorato appello del professore Giuseppe Rizzotto, già primario della Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Vittorio Veneto e oggi in pensione, ma in prima linea fin dall'inizio della pandemia. Fu lui qualche mese fa ad attivare al nosocomio vittoriese un punto tamponi aperto al pubblico e ora ha deciso di esporre con forza il suo pensiero riguardo alle scorte del vaccino. Quello di Astrazeneca prevede il richiamo dopo 12 settimane, a differenza delle tre previste da Pfizer e Moderna. Le dosi per il richiamo ci sono, ma al momento restano parcheggiate in attesa di essere somministrate. «Più utile sarebbe impiegarle subito per cominciare a immunizzare altre persone» sostiene Rizzotto.

Perché usare subito questi vaccini e non tenerli di scorta per la seconda somministrazione?

«Il vaccino AstraZeneca può essere somministrato a tutti, con richiamo dopo tre mesi. Perché tenerlo fermo quando in pochi giorni si potrebbero somministrare tutte le dosi con una vaccinazione aperta? Lasciando aperte le porte a tutti si riuscirebbe a vaccinare un gran numero di persone invece che aspettare di avere una scorta maggiore. La parola d'ordine dovrebbe essere vaccinare subito».

Erodendo quindi le scorte per i richiami?

«Il richiamo dovrebbe attendere comunque 12 settimane. Una ragione in più per dar fondo alle scorte. Fra tre mesi ne arriveranno altri, ma nel frattempo si possono vaccinare altre persone con le dosi già a magazzino. L'importante è agire in fretta senza indugi e lungaggini burocratiche».

Teme una terza ondata imminente?

«Non sono un virologo e nemmeno un veggente. Se andiamo a confrontare il comportamento delle pandemie del passato vedremo che ad esempio la Spagnola ha avuto tre ondate. Non è detto che il Covid debba comportarsi allo stesso modo , ma se così fosse? Abbiamo i vaccini, facciamoli».

In sostanza lei propone una vaccinazione a tappeto e aperta, senza la convocazione via lettera come è avvenuto fino a oggi?

«Auspico una vaccinazione in termini di totale apertura, come è stato fatto per i tamponi. Basterebbe convertire i Covid Point in punti dove somministrare il vaccino. Gli spazi non mancano, la disponibilità degli enti locali per luoghi adatti e personale volontario c'è' sempre stata. Il personale sanitario preparato non manca. Mi rendo disponibile anche io. Urge non perdere tempo».

Per una tale scelta non basterebbe la volontà di farlo, servirebbero le autorizzazioni dal Ministero della sanità.

«Le Regioni possono decidere da sole su questo. L'importante è farlo in fretta, superando la burocrazia che rallenta l'aiuto che in questo momento possiamo dare alla popolazione. L'unica arma sicura per contrastare il Covid è il vaccino. Non teniamo le dosi in dispensa».

