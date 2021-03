Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EX CONSIGLIERECASIER C'è un trevigiano che si è già vaccinato con il siero russo Sputnik V. Si tratta di Corrado Forlani, 59 anni, ex segretario del Partito democratico di Casier, già consigliere comunale. Da quasi un anno lavora in Ungheria come direttore del personale per un'azienda alimentare con base a Cegléd, un'ottantina di chilometri a sud-est di Budapest. È qui che si è vaccinato contro il coronavirus. «Mi è stato chiesto...