CORDIGNANO «Operatori e volontari stanno continuando a lavorare ininterrottamente per rimediare ai gravissimi danni subiti la notte tra sabato e domenica nella parte nord della provincia. Una stima precisa dei danni non è ancora possibile, tanto più che in queste ore l'allerta torna a risalire. Quel che è certo è che il bilancio sarà pesantissimo, di milioni di euro. La speranza è che in queste ore la situazione non si aggravi ulteriormente». La stima tracciata dal presidente della Provincia, Stefano Marcon, è in linea con i dati giunti da Cordignano. Nel solo paese più colpito dall'ondata di piena del Meschio sarà di diverse centinaia di migliaia di euro l'entità dei danni patiti in circa 150 abitazioni e negozi finiti sott'acqua tra il centro e la località Ponte della Muda, passando per Pinè. Il maltempo ha però fatto emergere anche una lunga catena di solidarietà.

Cittadini e titolari di aziende agricole e edili con i loro mezzi meccanici per tutta la giornata di ieri si sono adoperati per salvare il salvabile, ripulire strade e scantinati, togliere acqua dai garage o offrire una riparo a chi si è trovato con la casa allagata. Il tutto supportando il lavoro della Protezione civile e dei pompieri che hanno portato avanti tutti gli interventi più ingenti. Tantissimi coloro che sono scesi in strada offrendosi di dare una mano, anche con un pioggia di proposte sui canali social, «A Cordignano i danni si registrano al solo patrimonio privato e, ad una prima stima, parliamo di alcune centinaia di migliaia di euro faceva il punto ieri il sindaco Alessandro Biz . Il Genio civile è già stato interessato per il ripristino dell'argine rotto». In attesa del vero e proprio intervento verranno posate delle paratie per evitare che l'acqua, in caso di nuova piena, finisca fuori e invada le strade. Ieri sono state segnalate ulteriori abitazioni che domenica hanno patito allagamenti. Il sindaco ha cercato di fare visita a quante più famiglie possibili per sincerarsi della loro condizione. Un paio sono ospitate in un bed&breakfast: le loro abitazioni, sebbene non abbiano riportato danni gravissimi, sono al momento inagibili. «Ho potuto constatare un'ottima rete fra cittadini e aziende, tutti uniti per ripulire il paese» dà atto il sindaco. Già domenica sui social è scattata la solidarietà: chi si offriva volontario per svuotare cantine, chi per spalare fango, chi ancora per ripulire le strade. Decine le persone che si sono messe in gioco e che sono state reclutate da chi si è trovato con l'acqua in casa o in negozio. «L'impatto psicologico di quanto accaduto è stato notevole, ma i cordignanesi hanno reagito bene» aggiunge Biz.

Molti hanno imbracciato scope e pale e in loro aiuto sono arrivati, oltre ai vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile di Caneva, Colle Umberto, Godega, Orsago e Vittorio Veneto, ma anche da Porto Tolle e Rovigo. Alcuni privati hanno messo a disposizione dei piccoli escavatori per rimuovere i detriti. Lungo le strade sono stati accatastati arredi, elettrodomestici e ogni altro oggetto da buttare: domani Savno passerà per il ritiro. A Cappella Maggiore il torrente Carron domenica è uscito in più punti dagli argini e si sono ingrossati torrenti e ruscelli. Oltre alle abitazioni di borgo Gava, si sono registrati allagamenti in via Cal de Sabbion e in via Sant'Appolonia. Anche le suore di Anzano si sono ritrovate con 30 centimetri d'acqua negli alloggi e i parrocchiani sono corsi in loro aiuto. Una frana invece interrompe, senza isolare le famiglie, via Pra da Forno. Ieri il sindaco Vincenzo Traetta ha fatto un sopralluogo lungo i vari corsi d'acqua con il Genio civile. «Oltre ai gravissimi danni nel Vittoriese oggi abbiamo dovuto fare i conti con un semaforo rotto sul San Boldo e con una frana sulla provinciale 1 a Monfumo aggiunge Marcon. Nonostante l'immensa mole di lavoro rispondiamo colpo su colpo alle nuove emergenze. Per questo dobbiamo ringraziare in modo speciale i volontari, che ancora una volta si stanno dimostrando straordinari. Le previsioni non sono confortanti. l'allerta resta massima». «Le casse di laminazione sono pronte, ma il vero pericolo sono altre bombe d'acqua. Enormi quantità in brevissimo tempo sono un rischio enorme. I monitoraggi sono costanti, ma l'attenzione resta altissima» aggiunge Amedeo Gerolimetto, presidente del Consorzio di bonifica Piave.

