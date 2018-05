L'EVENTO VIANO (Reggio Emilia) Arriva per primo, vestito scuro, gardenia all'occhiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOVIANO (Reggio Emilia) Arriva per primo, vestito scuro, gardenia all'occhiello e spilletta degli alpini. Saluta con un gran sorriso e gli immancabili pollici in su. Lo accoglie l'amico Giorgio Bedeschi, sindaco di Viano, paese alle porte di Reggio Emilia. Primo cittadino leghista in una terra storicamente rossa: «Non ho scelto a caso tuona ho scelto un sindaco che ha sposato il vangelo secondo Gentilini: Dio, patria e famiglia». Lo sceriffo di Treviso sta per unirsi in matrimonio con la sua Maria. Chiama così Maria Assunta Pace, 72...