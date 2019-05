CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOTREVISO A Villorba scuole chiuse. Treviso deciderà domani o dopo ma è orientata alla chiusura almeno per il 31 maggio, Valdobbiadene attende il prossimo summit per una ratifica, Vittorio Veneto pure ma pare orientata al si, scuole aperte invece a Preganziol e Volpago. La parola definitiva nei primi giorni della settimana nel nuovo vertice in Prefettura con le forze dell'ordine. La due giorni che farà sognare migliaia di persone, esige infatti un piano studiato nei dettagli. IN CENTRO «C'è un clima di grande effervescenza- spiega...