L'EVENTO

MONTEBELLUNA Il palio del vecchio mercato è stato cancellato. L'ipotesi di attendere metà luglio per la decisione definitiva è tramontata con l'incontro di ieri fra il sindaco Marzio Favero, il presidente dell'Ente palio Nicola Palumbo e i capi mastro delle undici contrade. La XXXI edizione in programma la prima settimana di settembre salta, manifestazione rinviata al 2021 come quelle di Trevignano, Giavera e Asolo.

IL RAMMARICO

«Raramente ho avvertito tante emozioni e lacrime come questa mattina dice Palumbo . Solo chi conosce certe cose può giudicare davvero. Per un po' avrò bisogno di metabolizzare la perdita». E chi ieri era presente sussurra di capi mastro del calibro di Massimo Esposito, reduce da tre vittorie consecutive, incapaci di trattenere il pianto. Come pure Giovanni Mondin, ex capogruppo degli alpini e presidente del comitato civico di Busta. Perché il palio è l'insieme di tante piccole grandi storie. Come quella di Posmon, che lo scorso anno aveva trovato nella competizione e nell'unità della contrada la molla per ripartire dopo la morte di un suo atleta. E come quella delle ragazze che quest'anno avrebbero avuto la prima edizione ufficiale a loro dedicata. «A oggi e per le prossime settimane aggiunge Palumbo non si intravedono consistenti miglioramenti dello scenario epidemiologico. Tale situazione non consente l'organizzazione della manifestazione, neppure in una versione ridotta». Quindi, «Con parere unanime, tutte le componenti organizzative e amministrative hanno convenuto sulla sofferta decisione di cancellare l'edizione 2020, anche se abbiamo atteso fino all'ultimo trascinati dalla speranza di poter vedere allentate le ormai note restrizioni che da mesi stanno incidendo sulle nostre vite e sulla nostra quotidianità». «Si è trattato di una scelta molto dolorosa ma inevitabile prosegue . Ringrazio di cuore i capi mastro delle contrade, la dodicesima contrada, i volontari tutti per aver resistito con grande tenacia. Il palio è unito e vivo. Ringrazio infine l'amministrazione comunale per aver atteso fino all'ultimo momento utile».

IL SINDACO

Marzio Favero, che sosteneva da settimane che realizzare il palio non fosse realistico, ha perso l'ultima edizione che avrebbe potuto vivere da sindaco. «Alla fine del confronto abbiamo unanimemente inteso privilegiare il senso di responsabilità di fronte alle notizie che vedono anche una recrudescenza dei ricoveri ha commentato il primo cittadino . È stata una scelta sofferta che ho avvertito in tutta la sua profondità e nella commozione dei presenti. Lo è anche per me perché sarebbe l'ultima edizione che avrei potuto vivere in veste di sindaco. Tuttavia il palio resterà mentre la pandemia prima o poi finirà i suoi effetti. Ci metteremo da subito al lavoro per l'edizione 2021 che dovrà essere straordinaria anche per compensare la perdita di quest'anno».

Laura Bon

