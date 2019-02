CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPERTOTREVISO «É il momento di tenere comportamenti virtuosi: non utilizzare l'auto se non è strettamente indispensabile, evitare di alzare il riscaldamento se non serve. Non siamo a un livello di allarme tale da consigliare di chiudersi dentro casa, ma sarebbero da evitare sedute di sport all'aperto prolungate, questo sì». Salvatore Patti è il responsabile del centro di monitoraggio dell'aria di Arpa Veneto ed è colui, per intenderci, che sulla base dei dati delle centraline, emette i bollettini e dà ai Comuni le indicazioni per...