CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPERIENZATREVISO Per loro correre è riaffermare la propria libertà. Non ci rinuncerebbero per nulla al mondo. Deborah De Nardi ha fondato a Vittorio Veneto Mamme di corsa, con l'obiettivo di far ritrovare alle donne l'amore per il proprio corpo dopo la nascita dei figli. Petra De Zanet a Treviso ha abbracciato lo sport come forma di equilibrio interiore. Per lei la corsa mattutina con il cane è un must irrinunciabile. Storie che attraversano la provincia ma che ben danno rilievo ad un trend intergenerazionale. Le runner per passione...