L'esempio vincente delle Langhe «Visitatori aumentati del 40%»

IN PIEMONTETREVISO «Ci farete concorrenza, adesso. Ma va bene così. Benvenuti nel patrimonio Unesco. E bravo a Luca Zaia. Dobbiamo festeggiare insieme con le bollicine giuste». Daniele Manzone è stato l'anima della candidatura delle Langhe e del Roero all'Unesco Word Heritage. E oggi brinda insieme ai cugini veneti. «Ho vissuto questi dieci anni un po' con loro, sofferto con loro per il referral dello scorso anno. Una cosa normale, toccò anche a noi. Ora dico: sarà un crescendo di soddisfazione come lo è stato per noi». Manzone è...