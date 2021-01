L'EPIDEMIA

TREVISO Ventisette decessi e 1.816 contagi nelle ultime 48 ore. L'epidemia nella Marca continua a registrare numeri preoccupanti. Nessuna luce, ancora, alle fine del tunnel, nonostante l'arrivo del vaccino, somministrato a tappe forzate a centinaia di operatori sanitari, venga giustamente vissuto come l'inizio di una nuova fase della battaglia, si spera quella conclusiva. La pressione sugli ospedali però rimane al momento sostenuta. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 963 nuovi contagi e il saldo dei pazienti ricoverati in area non critica è salito ancora di 15 unità. Ad oggi sono 546 i pazienti ricoverati cui vanno aggiunti altre 48 persone in terapia intensiva (25 delle quali a Treviso, 11 a Vittorio Veneto). E all'elenco del bollettino regionale mancano i numeri del Guicciardini di Valdobbiadene e del reparto covid del Sant'Antonio di Conegliano. La seconda ondata, insomma, non sembra essere affatto terminata. Ora si aspettano gli effetti delle restrizioni di Natale. La speranza è che i numeri possano calare sensibilmente già dalle prossime settimane. Ma nessuno in questo momento si azzarda a fare previsioni.

LE VITTIME

Anche nella giornata di ieri sono state registrate delle vittime, 12 solo nelle ultime 48 ore, a cavallo tra il 2020 e il nuovo anno. Salgono così a 947 le vittime dall'inizio dell'epidemia scoppiata lo scorso febbraio in Italia e in Veneto, e nella seconda ondata sono stati registrati ormai quasi due terzi dei decessi complessivi. Segno che il virus, dopo l'estate, ha ripreso a circolare con una diffusione affatto dissimile, se non superiore, a quanto accaduto prima dell'estate.

LISTE INFINITE

L'effetto si è visto anche sulle bacheche dei centri abitati e sulle vetrine delle principali agenzie funebri del territorio. A Castelfranco ieri mattina sono comparse 19 nuove epigrafe sotto i portici vicino all'ospedale. Non c'era nemmeno più spazio per appenderle, tante erano. La cosa ha creato un certo allarme nella popolazione, tanto che il sindaco Stefano Marcon ha voluto rendersi conto direttamente di cosa stava accadendo. «Sono andato personalmente a verificare perché non trovavo ragioni del motivo per il quale fossero così tante spiega il sindaco Stefano Marcon . Su 19 epigrafi, 9 non sono di cittadini di Castelfranco ma sono state affisse comunque in alcuni luoghi della città. Si trovano ad esempio in piazza ma non vicino alla chiesa di Santa Maria della Pieve. La questione è anomala. Sono persone che non ci sono più e si fa sempre fatica a parlarne perché dietro ce ne sono altrettante che provano dolore. Ciascuno merita di avere una cerimonia e un saluto dignitoso». Non solo nomi ma persone, di età diverse, residenti in città distinte, mamme, papà, figli, nonni, tutti con storie uniche che ora vivono solo nei ricordi di chi ha avuto modo di conoscerli in vita. Nonostante non si tratti di tutti cittadini di Castelfranco, vedere così tante epigrafi tutte insieme è stato emotivamente impattante e un ritorno immediato alla realtà della pandemia dopo qualche ora di svago trascorsa per dare il benvenuto al nuovo anno. Ben lo sanno i cittadini che ieri, trovandosi di fronte a tutti quei nomi, sono rimasti senza parole. Qualcuno ha anche condiviso la cosa sulle pagine Facebook della città. Tra questi anche Giovanni Colombo rappresentante de I Verdi: «A coloro che sostengono trattarsi di una semplice influenza e che è tutto un complotto», ha scritto prima di togliere il post che aveva dato adito alle polemiche. «Anche nel paese dove sono nata io, nella colonna dove di solito ci sono 4-5 epigrafi, ieri ci dovevi fare il giro intorno per leggerle tutte eppure c'è ancora chi sottovaluta tutto», aveva risposto una signora.

Lucia Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA