L'EPIDEMIATREVISO Venti ricoverati in più solo nell'ultimo fine settimana. L'epidemia da coronavirus torna a riempire gli ospedali. Sono saliti a 140 i pazienti positivi ricoverati nelle unità Covid del trevigiano. Compresi 10 in Terapia intensiva. E davanti a questi numeri, l'Usl è costretta a tagliare nuovamente le attività ordinarie degli ospedali per recuperare personale. Domani verrà chiusa la Day Surgery del Ca' Foncello: un...