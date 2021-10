Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EPIDEMIATREVISO «Sono 10 anni che vediamo famiglie non vaccinare più i bambini, forse dovevamo interrogarci per tempo». Lo ha detto ieri la vicepresidente di Confindustria Maria Cristina Piovesana, intervenendo ieri a Treviso. «Quello che osserviamo oggi - ha aggiunto - è l'emergere di un fenomeno carsico in atto da tempo che trova radici nella sfiducia verso la scienza». Piovesana ha proseguito dicendo di ritenere necessario...