L'EPIDEMIA

TREVISO Si moltiplicano le classi in quarantena a causa del coronavirus. Solo nella giornata di ieri è scattato l'isolamento collettivo per cinque sezioni. Sette persone, tra alunni e studenti, sono risultate positive. Compreso un bambino di nemmeno 3 anni che frequenta un asilo nido. I contagi sono stati tutti confermati dai tamponi processati in biologia molecolare. E questo ha costretto l'Usl della Marca a disporre in un colpo solo l'isolamento di un centinaio di bambini e ragazzi. Più undici insegnanti.

I CASI

Nel dettaglio, sono state colpite quattro scuole nel distretto di Treviso. La positività del bambino che frequenta un asilo nido ha portato alla chiusura dell'intera struttura, che conta solo una sezione. Parallelamente è stata messa in quarantena una classe di una scuola materna formata da 23 bambini, più quattro insegnanti. In una scuola media, poi, sono stati subito evidenziati due contagi nella stessa classe. Inevitabile l'isolamento di 21 ragazzi e di cinque insegnanti. Discorso simile in una scuola superiore. Anche qui sono emersi due contagi nella stessa sezione. E di conseguenza è scattata la quarantena per 24 ragazzi. Per i professori, invece, non sono state previste limitazioni. Il quadro è completato dall'ultima positività emersa in una scuola materna del distretto di Pieve di Soligo: sono finiti in isolamento 17 bambini, più due insegnanti. Come mai non sono stati usati i tamponi rapidi? Solo lunedì hanno permesso a 24 ragazzi di una classe seconda dell'istituto enologico Cerletti di Conegliano, dove era emerso un caso di positività, di continuare le normalità attività in presenza, senza problemi. Dopo la segnalazione del contagio, la task force dell'Usl ha sottoposto gli studenti al tampone rapido direttamente all'interno della scuola. Gli esiti sono arrivati nel giro di un paio d'ore: tutti negativi. Così non è scattata nessuna quarantena collettiva. Stavolta, però, non è stato possibile. Il sistema rapido non è previsto per i più piccoli: per nidi, asili e prime elementari non c'è altra strada che la quarantena a fronte anche di un solo caso di positività. E non è stato possibile applicare il nuovo protocollo neppure nella scuola media e nell'istituto superiore. «I tamponi rapidi vengono utilizzati quando c'è un solo caso di positività. Alle medie e alle superiori, invece, sono emersi due contagi nella stessa classe fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca in condizioni simili si presume che possa esserci stato un contagio. Di conseguenza non è rimasto che attivare la quarantena preventiva per le intere sezioni». Ad oggi è previsto un isolamento di 14 giorni. Dopodiché verranno eseguiti i tamponi di controllo. Se non ci saranno altre positività, tutti potranno tornare alla normale attività scolastica in presenza. Ma non è finita.

LE DITTE

Ieri nella Marca sono complessivamente stati contati 78 nuovi contagi. Tra questi ci sono anche tre piccoli focolai esplosi in altrettante aziende: una con base del distretto di Treviso e le altre due nell'area di quello di Asolo. Precisamente, sono emersi tra le tre e le sei positività. Numeri che ancora una volta indicano che non si può proprio abbassare la guardia.

