L'EPIDEMIA

TREVISO Si allunga la triste conta dei decessi. In questa settimana sono mancate 16 persone che erano state contagiate dal coronavirus. Dieci pazienti, tra i 73 e i 98 anni, hanno perso la vita in ospedale. «Tutti avevano altre patologie», specificano dall'Usl della Marca. Viene sottolineato un dato di fatto, che ovviamente non è una consolazione per nessuno. Le altre sei persone si sono spente nelle strutture del territorio. Con questi ultimi lutti salgono a 486 i decessi registrati nel trevigiano in quasi nove mesi di epidemia, cioè dalla fine dello scorso febbraio ad oggi. E il coronavirus continua a galoppare.

IL BOLLETTINO

Solo ieri sono stati individuati nella Marca 649 nuovi contagi. Sono esattamente 12.466 i trevigiani che in questi giorni stanno combattendo contro l'infezione da Covid-19. La buona notizia è che i ricoveri sembrano tendere a una stabilizzazione. Negli ospedali trevigiani oggi ci sono 457 pazienti positivi. Compresi 33 in Terapia intensiva: 17 a Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 6 a Montebelluna e 2 a Conegliano. Numeri che sono in continua evoluzione. Ma al momento non si segnalano picchi insostenibili. L'ospedale più in difficoltà resta quello di Montebelluna, che sta rispondendo anche ai cittadini della zona di Castelfranco, dove l'ospedale con la sede dello Iov rimane Covid-free. Qui sono ricoverate 114 persone contagiate. Una quota in linea addirittura con quella di ospedali come il Ca' Foncello e il Covid Hospital di Vittorio Veneto. Tanto che l'Usl ha voluto fare un approfondimento.

L'INDAGINE

Dall'indagine condotta da Mauro Ramigni, direttore del servizio di Epidemiologia, è emerso che il distretto di Castelfranco-Montebelluna, in proporzione, è decisamente più colpito dal coronavirus rispetto a quelli di Treviso-Oderzo e Conegliano-Vittorio Veneto. Ci sono molti più contagi, insomma. «L'ex Usl di Asolo conta poco più della metà dei residenti dell'ex Usl di Treviso. I ricoveri in ospedale, però, sono sulla stesse linea è l'analisi di Benazzi abbiamo verificato l'evoluzione dell'epidemia nei territori dal 25 ottobre ad oggi. Il confronto tra il tasso di positivi per 10mila abitanti è chiaro: nell'ex Usl di Asolo si è al 14,6%, mentre nell'ex Usl di Pieve di Soligo è al 12,3% e nell'ex Usl di Treviso al 9,3%». Al momento è impossibile dire se questo è dovuto a una maggiore contagiosità, a condizioni differenti o anche solo a un problema nel rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del virus. Non c'è una risposta univoca. «Quel che sappiamo è che nel distretto di Asolo c'è una maggiore recrudescenza del coronavirus», sintetizza il direttore generale. Proprio ieri 8 pazienti ricoverati a Montebelluna sono stati trasferiti nel reparto Covid isolato nel centro servizi per anziani San Antonio di Conegliano. E da giovedì scatteranno i trasferimenti anche nell'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene. Anche il Ca' Foncello ha bisogno di essere alleggerito. Qui l'operazione è diversa: l'obiettivo è far spazio per accogliere i pazienti che hanno bisogno di cure nonostante la riduzione delle attività non urgenti. Per questo ieri dieci pazienti non Covid che erano ricoverati nelle unità di Medicina 1 e 2 sono stati trasferiti, dopo il tampone negativo, nella casa di cura privata convenzionata Giovanni XXIII di Monastier. E si potrà arrivare fino a 14. «Così abbiamo la possibilità di continuare a rispondere al meglio a pazienti con problemi internistici non contagiati dal Covid», sottolinea Benazzi.

CASE DI RIPOSO

Restando a Treviso, c'è un ridimensionamento del focolaio nelle strutture dell'Israa. Nella casa albergo Salce ci sono 20 anziani positivi su 150 e 2 dipendenti su 97. C'è poi un anziano positivo nella struttura di Santa Bona. Mentre il Menegazzi è tornato Covid-free. Così come è Covid-free anche lo Zalivani. Così possono riprendere le visite dei familiari. Dal 24 novembre si riprenderà all'esterno dello Zalivani. E due giorni dopo toccherà sia al Menegazzi che alla struttura di Santa Bona. Mentre casa albergo Salce resterà chiusa fino allo spegnimento del focolaio. «Considerato l'andamento concludono dall'Israa si prevede di poter aprire le porte tra due settimane».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

