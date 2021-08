Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EPIDEMIATREVISO Salgono i ricoveri per Covid. Più 20% nel giro di una settimana. Oggi sono 50 i pazienti positivi negli ospedali della Marca. I più giovani hanno 27 anni. Quattro si trovano in Terapia intensiva. Anche nell'area critica si registra un piccolo aumento. Solo 3 persone ricoverate in reparti ordinari erano state vaccinate: un 79enne aveva completato la profilassi con AstraZeneca e altri due pazienti avevano ricevuto la prima...