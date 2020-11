L'EPIDEMIA

TREVISO Quasi mille nuovi contagi nelle ultime 36 ore. Non si allenta la morsa del coronavirus. Anche i ricoveri negli ospedali sono saliti. Oggi nella Marca si è a 505, compresi 38 in Terapia intensiva. Numeri mai visti. Questa mattina verrà aperto l'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, dove sono stati ricavati 60 posti. Servirà per alleggerire i reparti. Intanto l'Usl ha assunto una decina di nuovi infermieri da distribuire tra lo stesso Guicciardini e i Covid Point. Più tre medici, pure 25enni, appena laureati, per tamponare l'emergenza nel pronto soccorso e nei reparti di Medicina e Ortopedia (dove l'equipe medica è stata di fatto dimezzata dal Covid) dell'ospedale di Montebelluna, arrivato da solo a ospitare 123 pazienti Covid positivi. «È necessario far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 spiegano dall'azienda sanitaria in relazione alle ultime assunzioni in modo da continuare a garantire i livelli essenziali di assistenza». Con gli ultimi 971 contagi, sono saliti a 13.169 i trevigiani che in questi giorni stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus. Purtroppo ieri è stato registrato il decesso di altre 6 persone, tra i 65 e gli 85 anni, che erano state ricoverate dopo il contagio. L'altro fronte caldo è quello delle case di riposo. I focolai si moltiplicano.

NELLE RSA

L'ultimo è esploso nel centro per anziani di Santa Luca di Piave, dove sono stati contagiati 14 ospiti, per ora tutti asintomatici. Un altro focolaio è scoppiato nella sede di Villorba di Casa Marani. Qui sono state colpite 16 persone: 14 anziani e due operatori. La struttura ha bloccato non solo le visite dei familiari ma anche gli spostamenti degli ospiti al di fuori delle loro camere. Al momento sono stati colpiti due nuclei. L'allarme è scattato quando un anziano ha iniziato ad avere la febbre. Lo screening ha poi confermato la presenza del Covid-19. Ad oggi nessuno ha sviluppato sintomi pesanti. «Abbiamo bloccato tutto fin da subito spiega il direttore Eddi Frezza in questo periodo gli anziani restano nelle camere per ridurre al minimo gli spostamenti all'interno della struttura e, di conseguenza, il rischio che il contagio possa espandersi. È per il bene di tutti». Il centro è diviso in tre blocchi. Le positività già rilevate tra due nuclei, però, hanno indotto la direzione a evitare la compresenza di anziani negli spazi comuni. «Purtroppo questo virus impone decisioni del genere sottolinea Frezza il focolaio, comunque, è ormai definito. Potrebbe esserci qualche altra positività, come eventuale colpo di coda alla fine del periodo di incubazione. Nel frattempo, però, ci attendiamo le prime negativizzazioni».

LE ALTRE STRUTTURE

Il coronavirus è entrato anche nella casa di riposo di Paese. Qui per fortuna non è riuscito a farsi largo. Al momento c'è un solo anziano positivo, a bassa carica. Mentre il focolaio che era esploso nella sede di Povegliano di Casa Marani è stato definitivamente spento. Si era arrivati a contare 22 positivi: 18 anziani su 22 e 4 operatori della cooperativa Insieme si può. Adesso la struttura è tornata Covid-free. Di contro, c'è un focolaio che continua a resistere. È quello scoppiato nella casa di riposo Villa Belvedere di Crocetta. Sono ancora 23 gli anziani isolati nel reparto Covid allestito nella struttura. Più 4 ricoverati in ospedale. Il conto è completato dall'assenza forzata di 6 operatori, tra positivi e contatti di positivi. La struttura resta in lockdown. «Tutte le procedure relative ai protocolli Covid-19 sono pienamente operative ripete il presidente Marco Tappari le visite dei familiari sono sospese a tempo indeterminato». In questi giorni anche il centro servizi per anziani casa Mozzetti di Vazzola è chiamato a far fronte a una scia di contagi da coronavirus: sono stati colpiti 36 anziani su 97. Più una decina di operatori, per i quali è scattato l'isolamento domiciliare. «Sono state adottate tutte le misure di sicurezza e stiamo monitorando la situazione giorno per giorno spiega il presidente Giuseppe Sacconi il prossimo screening di controllo verrà eseguito già prima della fine di questa settimana». La speranza è che possa evidenziare un ridimensionamento del focolaio. Lo stesso discorso vale per la casa di riposo Marin di Ponte di Piave, gestita dalla cooperativa Insieme si può, dove sono emersi una quindicina di contagi.

Mauro Favaro

