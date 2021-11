Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EPIDEMIATREVISO Ospedali e scuole: le richieste di restrizioni per le persone non vaccinate contro il Covid, o senza il Green Pass, ormai non conoscono confini. I medici e gli infermieri trevigiani ora chiedono che anche negli ospedali si faccia entrare per visite ed esami esclusivamente chi ha il Green Pass. Con l'eccezione delle urgenze, ovviamente. «Il Green Pass deve diventare obbligatorio per tutti i pazienti che entrano in ospedale...