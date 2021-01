L'EPIDEMIA

TREVISO Oltre 9mila vaccini. Ieri la Pfizer ha consegnato esattamente 9.360 dosi al polo farmaceutico del Covid Hospital di Vittorio Veneto. È stato in parte recuperato il dimezzamento della scorta della settimana scorsa, composta da sole 3.500 dosi rispetto alle 7mila previste. Ma non tutti i vaccini arrivati ieri verranno usati nella Marca. Pfizer effettua le consegne seguendo logiche proprie. In nome della collaborazione regionale, invece, l'Usl trevigiana è pronta a inviare tra le mille e le 1.500 dosi ad altre aziende sanitarie che rischiano di non riuscire a completare il giro dei richiami. L'aumento dei vaccini consegnati, comunque, fa ben sperare.

LA DECISIONE

Per evitare contrattempi, l'Usl trevigiana ha allungato il periodo tra la prima e la seconda iniezione portandolo da 21 fino a 28 giorni. Ampiamente all'interno della forbice prevista. E se le forniture non torneranno a calare, si potrà pensare di aprire la campagna vaccinale anti-Covid a tutta la popolazione tra il 10 e il 15 febbraio. «Se anche il mese prossimo continueranno ad arrivare 9.360 dosi, allora si potrà davvero pensare di avviare la vaccinazione di massa per la popolazione a partire dalla seconda settimana di febbraio, cominciando dalle persone con più di 80 anni, seguite dai pazienti oncologici e da chi è colpito da gravi patologie fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca fino a quel momento resteremo concentrati solo sui richiami. Fino ad ora abbiamo vaccinato 15.400 persone, tra il personale degli ospedali, gli operatori della sanità sul territorio e gli anziani e gli operatori delle case di riposo. Le dosi attualmente a disposizione serviranno per effettuare le seconde iniezioni. E per la stessa ragione una parte potrà essere inviata ad aziende sanitarie che ne hanno ricevute meno». E il vaccino targato Moderna? Ci si è fermati alla prima consegna di 1.300 dosi. Non c'è un calendario preciso. Tanto che l'Usl è andata con i piedi di piombo vaccinando 650 anziani delle case di riposo e mettendo subito da parte i relativi 650 richiami.

IL CALENDARIO

Nel frattempo è stato rivisto il calendario dei richiami per quanto riguarda il personale degli ospedali e gli operatori della sanità sul territorio. Sono già oltre 2mila i dipendenti dell'Usl in servizio al Ca' Foncello che hanno completato la profilassi. Oggi si comincia con gli altri ospedali. In queste ore verrà somministrata la seconda dose al personale di Vittorio Veneto e Montebelluna. Domani toccherà a Castelfranco. E venerdì ci sarà una giornata di recupero per il Ca' Foncello. Fino al tour de force del fine settimana. Sabato verranno effettuati i richiami per il personale degli ospedali di Conegliano e Oderzo. E tra sabato e domenica ci sarà anche la seconda iniezione per i medici di famiglia, i medici di guardia medica, quelli delle Usca (le unità speciali che seguono le persone positive a domicilio), i pediatri di libera scelta e gli studenti della scuola di formazione in medicina generale, che erano stati vaccinati con la chiamata del 9 gennaio. Tutti quelli ancora in attesa, compresi i dentisti, dovranno aspettare il Vaccination day saltato il 23 gennaio a causa della carenza di dosi e riprogrammato per metà febbraio.

IL BILANCIO

Bisogna fare presto. Anche perché il coronavirus non molla la presa. E gli specialisti prevedono che proprio da metà febbraio possa iniziare a prendere forma una terza ondata. Ieri nella Marca sono emersi 515 nuovi contagi. Va però specificato che adesso vengono conteggiati tra i positivi anche tutti i soggetti risultanti positivi al test rapido antigenico, senza la necessità di una conferma dal test molecolare. I trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione da Covid sono 3.761 (113 in più rispetto a ieri). La pressione sugli ospedali continua a calare. Ad oggi si conta il ricovero di 326 pazienti Covid positivi: 290 nei reparti ordinari e 36 in Terapia intensiva. Sempre ieri, infine, hanno perso la vita altre 6 persone risultate positive. Sale così a un passo da 1.300, esattamente 1.298, il numero delle vittime registrate nella Marca in undici mesi di epidemia.

