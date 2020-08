L'EPIDEMIA

TREVISO Oltre 1.400 persone in quarantena nella Marca. Numeri simili a quelli di fine aprile, a un mese dal picco della pandemia. Lo scenario, fortunatamente, ora è totalmente diverso visto che dei 1.404 trevigiani in isolamento domiciliare solo 5 rilevano sintomi, per lo più lievi. Sommati ai 18 ricoveri (10 al Ca' Foncello, 8 all'ospedale di comunità del Ca' Foncello), nessuno dei quali in terapia intensiva, forniscono un quadro confortante ma non ancora del tutto decifrato: i contagi continuano ad aumentare (664 in totale i pazienti positivi al Covid-19), ma quasi nessuno sviluppa quei sintomi capaci, fino pochi mesi, di portare a difficoltà respiratorie gravissime che, talvolta sommate ad altre patologie, talvolta in assenza di malattie pregresse, hanno causato la morte di 331 persone. Ieri, nella Marca, altre 33 persone sono state contagiate dal Covid-19. Casi sporadici a parte, la loro positività è emersa dopo i controlli sui vacanzieri di ritorno dalle località straniere considerate a rischio o dopo gli screening nei cluster, Aia di Vazzola in primis, individuati e circoscritti nei giorni scorsi.

I CONTROLLI

Uno dei fronti aperti è sicuramente quelli dei trevigiani di ritorno dall'estero, da località considerate a rischio e per le quali è scattato l'obbligo di tampone come Spagna, Francia meridionale, Grecia, Malta e Croazia. Ieri 814 persone si sono recate nei 4 punti ad accesso allestiti dall'Usl (286 presso Malattie infettive a Treviso, 175 presso Ospedale di Castelfranco Veneto, 66 presso Ospedale di Oderzo e 287 presso Distretto di Conegliano) e i risultati verranno loro comunicati già nelle prossime ore. Una sessantina le positività riscontrate nei giorni scorsi: nella stragrande maggioranza si è trattato di vacanzieri tornati dall'Istria e dalla Dalmazia. «Gli sportelli ad accesso diretto rimarranno aperti fino a fine estate - sottolinea l'Usl -. I vacanzieri possono prenotare il tampone telefonando allo 0422.323888 dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 16.30 oppure ricorrere all'accesso diretto, tutti i giorni dalle 7 alle 13, presentandosi nei punti allestiti, muniti di tessera magnetica. Non devono fare il tampone le persone che nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia lo hanno già effettuato con esito negativo». Da martedì 25 agosto nei quattro punti di screening ad accesso diretto potranno presentarsi per effettuare il tampone, previo contatto con il proprio medico di famiglia, anche coloro che abbiano una temperatura superiore ai 37,5° e almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse, difficoltà respiratoria. Questa modalità di accesso diretto sostituisce la prenotazione tramite Cup dei tamponi prescritti dal medico di famiglia. «Ricordiamo - precisa l'usl - che in attesa dell'esito del tampone i cittadini devono rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

CENTRI ACCOGLIENZA

Dopo il secondo tampone effettuato venerdì alla caserma Serena, altri 120 richiedenti asilo sono stati dichiarati ufficialmente guariti. Una cinquantina gli ospiti ancora positivi, per i quali rimangono in vigore isolamento e quarantena. Tra oggi e domani il direttore generale Benazzi e il prefetto Maria Rosaria Laganà faranno il punto della situazione anche sul piano di tamponi all'ex caserma Zanusso di Oderzo. «Vedremo assieme il da farsi - spiega Benazzi -. Di sicuro martedì o mercoledì torneremo alla Serena per completare i test sui negativizzati e programmare il nuovo ciclo di tamponi. Poi verificheremo se vi sia la necessità di estendere i controlli anche al centro di accoglienza opitergino».

A.Belt

