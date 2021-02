L'EPIDEMIA

TREVISO Non è ancora finita. Dopo la discesa vista a gennaio e nella prima parte di febbraio, il numero di trevigiani attualmente positivi al coronavirus è tornato a crescere. Ieri si è passati da 2.113 a 2.144 casi (+31). L'aumento è contenuto. Ma è l'inversione di tendenza che preoccupa gli specialisti. Solo nelle ultime 24 ore nella Marca sono tornati a emergere 126 nuovi contagi. E i decessi purtroppo non si sono mai fermati: ieri sono mancate altre nove persone che erano risultate positive al Covid (il totale dei decessi legati al coronavirus dal febbraio dell'anno scorso ad oggi è salito a 1.486). «L'aumento dei contagi, anche se per ora lieve, desta una certa preoccupazione sottolinea Stefano Formentini, direttore del Ca' Foncello, appena nominato coordinatore delle direzioni di tutti gli ospedali dell'Usl della Marca fino ad ora la discesa era stata lenta, ma costante. Attendiamo di capire come si delineerà il quadro nelle prossime due settimane».

LA CAMPAGNA

La parola d'ordine adesso è vaccinare contro il Covid quante più persone possibile. L'Usl si è posta l'obiettivo di immunizzare il 50% dei trevigiani con più di 80 anni entro il 31 marzo. Se possibile, si farà anche prima. Ma questo è considerato il minimo indispensabile. Sempre ammesso che le dosi dei vaccini vengano consegnate secondo il calendario previsto. Fino ad ora l'azienda sanitaria ha somministrato complessivamente 34.560 dosi, tra personale degli ospedali, operatori della sanità nel territorio e anziani e operatori delle case di riposo. Si è secondi solo all'Usl di Padova. Proprio oggi si concluderanno le cinque giornate dedicate alla vaccinazione degli operatori della sanità in servizio nel territorio, dai medici di famiglia ai dentisti e agli infermieri. E il 16 febbraio si aprirà la campagna anti-Covid alla popolazione partendo dagli ottantenni. L'Usl ha già recapitato le lettere di convocazione e i relativi Sms ai 7.500 trevigiani nati nel 1941. «La vaccinazione è gratuita e raccomandata a tutta la popolazione: protegge dalle complicanze gravi della malattia, che sono più frequenti nelle persone di età avanzata si legge nella lettera firmata da Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl nel caso in cui non si possa presentarsi alla vaccinazione nella data fissata, preghiamo di comunicarlo immediatamente. Questo ci consentirà di utilizzare al meglio le dosi di vaccino». Le iniezioni verranno eseguite in quattro centri straordinari: il Bocciodromo di Villorba per il distretto di Treviso, l'ex Foro Boario di Oderzo, il Palaingresso di Godega di Sant'Urbano per il distretto di Pieve di Soligo e il centro culturale Casa Riese a Riese Pio X per il distretto di Asolo.

LA SCALETTA

Dal 22 febbraio, poi, verranno convocati anche i 7.526 trevigiani nati nel 1940. Sempre nelle stesse sedi. Tra gli ottantenni che si vaccineranno martedì c'è anche Maria Teresa Cadamuro, trevigiana nata nel 1941. «Ho ricevuto un Sms con l'invito a presentarmi a Villorba per fare l'iniezione spiega la diretta interessata non vedo l'ora. Viviamo quasi da reclusi in casa da ormai un anno. Ed è meglio che non parli di cosa provo quando vedo un sacco di persone assembrate in piazza. Speriamo che il vaccino rappresenti la svolta per metterci definitivamente alle spalle questa epidemia». Nel frattempo continua la campagna vaccinale per gli operatori della sanità del territorio. Ieri hanno funzionato due dei tre centri messi a disposizione: quello del Ca' Foncello e quello del Palaingresso di Godega. All'interno di questo programma, in quattro giorni sono state vaccinate complessivamente 3.214 persone. Nelle ultime 24 ore, nello specifico, esattamente 1.090: cioè 569 a Treviso e 521 a Godega. Adesso si procede con il calendario prestabilito. Entro la fine della settimana verrà chiuso il cerchio dei richiami nelle case di riposo, con il contestuale inizio delle vaccinazioni nelle strutture che nell'ultimo periodo avevano registrato casi di coronavirus. Domani toccherà a 1.500 persone con disabilità che fanno riferimento alle case alloggio e ai centri diurni: verranno sottoposte all'iniezione negli stessi centri usati per gli ottantenni. Il 16 febbraio inizierà la vaccinazione anti-Covid per i 7.500 nati nel 1.941. E dal 22 febbraio toccherà ai 7.526 trevigiani nati nel 1940. Dall'inizio di marzo, poi, si aprirà ai lavoratori dei servizi essenziali. A cominciare dagli oltre 12mila della scuola: più di 9mila insegnanti e più di 3mila addetti del personale Ata. Verranno vaccinati con il siero AstraZeneca. E' già arrivato nel polo di Mestre. Ora l'Usl attende la consegna di 20mila dosi.

Mauro Favaro

