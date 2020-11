L'EPIDEMIA

TREVISO Negli ospedali trevigiani mancano 84 medici. Bisogna fare i conti anche con questo buco nel momento più difficile della seconda ondata del coronavirus. Nell'ultimo mese i ricoveri di pazienti positivi sono quasi decuplicati. Lo scorso 5 ottobre negli ospedali c'erano 30 pazienti. Più uno in Terapia intensiva. Ieri, invece, si è arrivati a contare il ricovero di 239 persone. E vanno aggiunte altre 19 che si trovano in Terapia intensiva: 14 a Treviso, 4 a Conegliano e 1 a Montebelluna. Considerato l'incremento dei casi sul territorio della Marca e alla luce delle criticità in cui versano i reparti - scrive l'Usl -, nonchè al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid, si rende necessario reperire medici per attività sanitaria presso le unità operative che presentano situazioni di criticità.

Servono medici, infermieri e operatori sociosanitari. Il punto è che negli ultimi quattro anni, come evidenzia l'Usl della marca, il numero di infermieri e operatori in servizio è andato in crescendo, mentre quello degli specialisti è via via calato. «Per quanto riguarda i medici esiste una carenza: nel 2016 erano 1.309 e oggi sono 1.225. Vuol dire 84 in meno spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria la carenza non è dovuta all'Usl e tanto meno alla Regione. Non dipende dalla nostra volontà. È legata alla mancanza di specialisti. Abbiamo fatto una battaglia nazionale, verso il ministero, perché le scuole di specialità aumentassero i propri numeri». Oggi mancano in particolare pneumologi, radiologi, ginecologi, ortopedici, anestesisti e internisti. Il reparto Covid della Pneumologia di Treviso, ad esempio, conta 20 letti. Ma non va a regime proprio a causa della carenza di personale. Si recupera attraverso le chiusure: il pronto soccorso di Vittorio Veneto è stato trasformato in un punto di primo intervento solo per casi sospetti di coronavirus e la Riabilitazione del Ca' Foncello è stata trasformata in reparto Covid. Ma si fatica. Sul fronte delle scuole di specialità c'è stato un cambio di passo. «Pare che la nuova programmazione sia partita dice il direttore generale i frutti, però, si vedranno solo tra cinque anni». Nel frattempo si prova a rispondere all'emergenza Covid coprendo i buchi con contratti in libera professione, per quanto riguarda i medici, e con rapporti di collaborazione, per rinforzare le squadre di infermieri e operatori. È la stessa azienda sanitaria a evidenziare le difficoltà attuali nelle ultime disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio in relazione all'emergenza Covid-19. Non sarà facile trovarli. Molti tentativi sono già andati a vuoto. «Abbiamo fatto una marea di concorsi. La Regione ci ha autorizzato addirittura dei posti extra turn over, cioè sopra la dotazione organica fa il punto Benazzi nel 2018 avevamo chiesto 38 posti extra turn over per medici, l'anno scorso 42 e quest'anno 48. Tutti autorizzati. A causa della cattiva programmazione nazionale, però, non li abbiamo mai potuti assumere».

In tutto ciò l'epidemia non molla la presa. Anche ieri sono emersi 642 nuovi contagi nella Marca. Sono 8.763 le persone che in queste ore stanno combattendo contro l'infezione. Solo il 5 ottobre si contavano 41 nuovi contagi al giorno. E i positivi si aggiravano attorno a quota mille. Sembra un'era geologica fa. In poco più di otto mesi il virus ha complessivamente colpito oltre 14.100 trevigiani. E purtroppo aumentano anche i decessi. Ieri hanno perso la vita quattro anziani: tre persone con più di 80 anni che erano ricoverate nel Covid Hospital di Vittorio Veneto e un 70enne che si trovava nel Covid Hospital del San Camillo di Treviso. Tutti e quattro, specificano dall'Usl, erano già stati colpiti da altre patologie. Preoccupano anche i focolai tornati a esplodere nelle case di riposo. Qui scarseggiano gli infermieri. Tanto che l'Usl sta cercando di mettere in piedi una task force per andare in soccorso delle situazioni più critiche. E poi c'è tutta l'attività dei Covid Point allestiti dall'azienda sanitaria, che eseguono 5mila test al giorno. «La Regione ci ha autorizzato ulteriori posti soprattutto per infermieri e operatori sociosanitari tira le fila Benazzi andranno a sostenere i reparti con pazienti positivi, così come i punti tampone per i controlli. Infine, abbiamo in piedi un avviso pubblico per reperire 70 assistenti sanitarie».

Mauro Favaro

