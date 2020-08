L'EPIDEMIA

TREVISO Mentre si apre il fronte Francia meridionale rimane aperto quello croato. Dopo i 28 contagi registrati mercoledì ieri altri 35 trevigiani di ritorno dalle ferie, rientrati nella Marca dopo le vacanze in Istria e in Dalmazia, sono risultati positivi al Covid 19. Sono tutti asintomatici, ma si tratta di un numero considerevole che ha fatto balzare il conto dei nuovi contagi, in uno solo giorno, a più 96. «Parliamo di interi nuclei famigliari o gruppi di amici che hanno trascorso le vacanze assieme e, di conseguenza, hanno anche passato diverse ore nella stessa auto - spiegano i vertici dell'Usl della Marca -. I recenti contagi non devono sorprendere. L'importante è che si tratti di soggetti asintomatici o con sintomi lievi, e da questo punto di vista ci sentiamo tranquilli». Nella Marca, stando al bollettino emanato ieri sera dalla Regione, sono 649 le persone positive al Covid 19, tra cui quelle individuate grazie alle campagne di screening avviate sui vacanzieri di ritorno dai paesi esteri considerati a rischio, e sui tre focolai individuati all'ex caserma Serena di Dosson di Casier, alla Bartolini di Casale sul Sile, e allo stabilimento Aia di Vazzola. Nella stragrande maggioranza dei casi, oltre il 95% ha sottolineato nei giorni scorsi il direttore della Microbiologia di Treviso Roberto Rigoli, i pazienti non hanno sviluppato alcun tipo di sintomatologia. Anche nei prossimi giorni l'usl garantirà tamponi diretti, senza prenotazione, ai vacanzieri di ritorno da Spagna, Croazia, Malta e Grecia e, stando alle direttive della Regione, dalla Francia meridionale, estendendo però il servizio, dal 25 agosto, anche ai sintomatici, ovvero a chi accusa febbre oltre i 37,5 gradi, tosse o difficoltà respiratoria, primi campanelli d'allarme del Covid -19.

GLI ISOLAMENTI

Cresce intanto il numero dei trevigiani in isolamento domiciliare, fino a ieri 1.305, 25 dei quali con lieve sintomatologia. Solo a Verona ce ne sono di più, 2069, poi c'è Treviso, Padova (1.085) e Vicenza (707). Ad incidere, per quanto riguarda la Marca, vi è certamente il focolaio dell'ex caserma Serena, ancora in quarantena, dove mercoledì pomeriggio è stato effettuato l'ultimo giro di tamponi su 220 ospiti e 16 operatori. I risultati, attesi nella tarda serata di ieri, saranno comunicati nella giornata di oggi. La speranza è che dai 233 positivi di due settimane fa ai 155 della scorsa, il numero dei contagi scenda ancora. Nel frattempo, anche grazie all'arresto di 4 richiedenti asilo considerati i capi della rivolta della scorso 12 giugno, la società che gestisce il centro accoglienza ha assicurato che d'ora in poi sarà possibile, cosa che non era stata fatta finora, procedere con l'isolamento degli ospiti positivi dai negativi, per i quali tra l'altro si era profilato anche il trasferimento in un'altra struttura.

AZIENDE ED RSA

Continuano intanto i tamponi all'Aia di Vazzola. Ieri ne sono stati effettuati 200, e nella giornata di oggi ne sono in programma altri 150. Sei i nuovi positivi (27 il totale), «tutti asintomatici e per i quali è stato disposto l'isolamento fiduciario nella propria abitazione». Altri 3 i positivi alla Bartolini di Casale sul Sile, mentre 9 contagi sono emersi alla casa di riposo di Vedelago, dove erano già emersi 4 contagi. Alla lista, che nella giornata di ieri ha portato a un incremento di 96 positività, vanno aggiunti 25 contagi emersi dallo screening di contatti su pazienti già positivi, 6 persone presentatesi direttamente nei pronto soccorso della Marca, e infine un paziente sottoposto allo screening prima di un intervento di chirurgia vascolare. Ad oggi, il bilancio dell'epidemia nella Marca parla di 3459 contagi dallo scorso febbraio, 331 decessi (l'ultima è una 96enne già gravata da pesanti patologie) e 2479 persone guarite.

A.Belt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA