L'EPIDEMIA

TREVISO Medici in classe in caso di contagio di un compagno. Scatta oggi, salvo dietrofront dell'ultimo minuto, il piano test rapidi che permetterà di limitare gli stop alle lezioni nelle scuole in caso di studenti positivi al Covid-19. L'Usl 2 è pronta a procedere anche in assenza delle autocertificazioni firmate dai genitori: nel caso di necessità, si contatteranno le famiglie direttamente al telefono. La task force dell'azienda sanitaria insomma è pronta. Dalle prossime ore nel caso di uno studente positivo al Covid-19, i compagni di classe non dovranno restare a casa, ma verranno sottoposti direttamente in classe ai test rapidi e i risultati saranno disponibili in meno di un'ora. Questo permetterà non solo alle rispettive famiglie di recarsi nei punti prelievo per effettuare il tampone, ma anche alla classe di non interrompere in via cautelativa le lezioni. «I gruppi di medici dei diversi distretti sono stati organizzati - ha sottolineato il direttore generale dell'Usl Francesco Benazzi -, e ai ragazzi che risultano negativi forniremo un certificato che permette loro di tornare subito a scuola». L'Usl è pronta insomma anche se le scuole un po' meno visto che solo oggi verrà fatto il punto con i dirigenti scolastici per mettere a disposizione delle famiglie i moduli e i documenti informativi che illustrano le procedure relative allo screening antigenico. Intanto i contagi continuano ad aumentare. Sono 1.018 i trevigiani attualmente positivi al Covid-19, 72 dei quali scoperti solo nelle ultime 24 ore. Quasi 2mila le persone in isolamento, ma solo una minima parte accusano febbre o tosse, tutti gli altri sono asintomatici. Ad eccezione ovviamente dei 29 ricoverati (uno in terapia intensiva) tra Treviso e l'ospedale di comunità di Vittorio Veneto.

LA NOVITÀ

Intanto è pronto anche il super test capace di evidenziare in un colpo solo se una persona è stata colpita dal Covid-19 o da qualche altro virus responsabile della normale influenza stagionale. «Abbiamo già testato il kit che verrà usato con i tamponi processati in biologia molecolare», rivela Roberto Rigoli, direttore del centro di microbiologia di Treviso. Si tratta di un'arma in più estremamente importante alle porte dell'autunno. I malanni di stagione sono già iniziati. E nella maggior parte dei casi i sintomi sono sovrapponibili a quelli dati da una infezione da coronavirus. Ecco perché distinguere diventa fondamentale.

LE VACCINAZIONI

Il super test è la punta di diamante. Ma l'Usl andrà per gradi sul piano della prevenzione contro la diffusione del Covid. Il primo grado coincide con una ampia campagna per le vaccinazioni contro l'influenza stagionale. L'azienda sanitaria ha comprato quasi 210mila dosi di vaccino. La dotazione è stata aumentata del 50 per cento rispetto all'anno scorso. A livello generale saranno oltre 200mila i trevigiani chiamati a immunizzarsi. Il primo obiettivo è vaccinarne almeno 150mila. Cioè il 75 per cento. Significa un quarto in più dei numeri registrati negli ultimi anni. La copertura contro l'influenza è raccomandata agli over 60 e a chi è costretto a convivere con altre patologie. Ma in tempi di coronavirus viene consigliata a tutti, compresi i bambini dai sei mesi in su. Vaccinandosi contro l'influenza, in sostanza, si riduce il numero di malattie confondibili con l'infezione da Covid-19. Oltre a evitare di appesantire gli ospedali, cosa non di poco conto. L'altro grado di prevenzione è rappresentato dai test rapidi. L'Usl ne sta già eseguendo quasi 2.300 al giorno nei propri punti tampone. L'obiettivo è salire verso quota tremila. Il risultato arriva in pochi minuti. Ma non è l'unico pregio. I test rapidi, infatti, consentono di eseguire i test tradizionali solo per confermare eventuali positività, evitando di sprecare risorse quanto mai preziose. «Nel picco peggiore dell'epidemia abbiamo visto che ci può essere una carenza del materiale necessario per i test processati in biologia molecolare. La disponibilità di test rapidi sul mercato, invece, è decine di volte superiore» sottolinea Rigoli.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA