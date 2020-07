L'EPIDEMIA

TREVISO Lo scorso novembre era stato colpito da un aneurisma. Era entrato in coma, senza più riprendersi. In queste condizioni già complicatissime, nel picco peggiore dell'epidemia era stato contagiato dal coronavirus. Sembrava essere riuscito a superarlo. A metà giugno i tamponi di controllo avevano dato esito negativo. Ma non è bastato. Sabato il cuore di Leandro Zava, artigiano 53enne di Parè, Conegliano, ha smesso di battere in un letto del reparto di Medicina dell'ospedale di Vittorio Veneto. È lui, come indica l'ultimo report regionale, la 330esima vittima dall'inizio dell'epidemia da Covid-19 nella Marca. Per il 53enne gli ultimi otto mesi sono stati un calvario.

Il 24 novembre dell'anno scorso era stato colpito da un aneurisma mentre si trovava a casa. Si era subito messa in moto la macchina dei soccorsi. Leandro Zava era stato trasferito prima nell'ospedale di Vicenza e successivamente in quello di Treviso. Senza mai uscire dal coma. Di seguito, è passato anche per il centro servizi Casa Fenzi di Conegliano. Poi è emerso il contagio da coronavirus. A quel punto è stato ricoverato nel reparto di Medicina dell'ospedale di Vittorio Veneto, in quel periodo il principale Covid Hospital del trevigiano. Gli ultimi due mesi li ha passati qui. Fino a quando non c'è stato più nulla da fare. Quanto ha inciso l'infezione da Covid-19? Di certo ha dato un ulteriore colpo a una situazione già delicatissima. I tamponi di controllo eseguiti a metà giugno avevano dato esito negativo. Il virus non era più presente. Ma non è stato sufficiente. Leandro Zava era un artigiano. Aveva lavorato anche per la ditta Sarom di San Fior. Qui si era impegnato in particolare nel settore della produzione di caminetti. Da alcuni anni era rimasto disoccupato. Poi è improvvisamente arrivato l'aneurisma. E, poco dopo, il contagio da coronavirus. Si tratta del secondo decesso nella Marca collegato al Covid-19 nel giro di dieci giorni. Il 16 luglio era infatti mancato Lino Tonet, 96 anni, che era stato contagiato dal coronavirus nell'ambito del focolaio esploso all'interno della casa di riposo Bon Bozzolla di Farra di Soligo, dove fino ad oggi sono state registrate complessivamente 13 positività, dieci tra gli anziani, compreso Tonet, e tre tra gli operatori.

Ieri, nel frattempo, sono risultate contagiate altre due persone, entrambe italiane. Sono due cittadini di Montebelluna, che ora si trovano in isolamento domiciliare. L'allerta sale. Tanto che dal Comune invitano tutti a rispettare in modo preciso le misure di precauzione contro la diffusione del virus. Al momento restano 6 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati in ospedale: cinque al Ca' Foncello e uno nella struttura di Motta di Livenza. Nell'unità di Malattie infettive di Treviso, oggi il primo punto di riferimento per le persone con sintomi legati al coronavirus, ci sono i due anziani di Maser, di 85 e 90 anni, una delle loro due badanti, alla quale è salita la febbre, un 60enne macedone della zona di Montebelluna rientrato da poco in Italia e una donna che fa parte della scia di contagi emersa nell'area del Grappa, a quanto pare partiti da un cittadino originario del Camerun che nei giorni scorsi ha partecipato a un funerale organizzato a Padova dalla comunità camerunese con la presenza di oltre 200 persone. Il giovane africano lavora in un'azienda di Borso. I test eseguiti dall'Usl su tutto il personale hanno fatto emergere altri due positivi asintomatici. Per il resto, tutti negativi. Uno degli ultimi due positivi, però, ha contagiato anche il padre, un ex infermiere di Bassano del Grappa, che a sua volta avrebbe inconsapevolmente diffuso il virus. E a conti fatti sarebbero almeno sette i contagi nella Marca ricollegabili al funerale di Padova. Il bilancio complessivo, infine, dice che ad oggi sono 94 i trevigiani attualmente impegnati nella lotta contro l'infezione da coronavirus.

