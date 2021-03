L'EPIDEMIA

TREVISO La terza ondata corre al ritmo di 15 nuovi ricoveri al giorno. È velocissima. Riaperti i reparti Covid, l'Usl ha riattivato oltre 80 posti letto per affrontare quello che sembra l'inizio della terza ondata. È il primo passo davanti alla nuova emergenza. «Oggi contiamo 15 ricoveri al giorno. Con un simile andamento, questi posti potrebbero essere occupati nel giro di due settimane avverte il direttore generale Francesco Benazzi nella fase di picco avevamo 30 ricoveri al giorno. Ora la situazione è fluida. Non siamo assolutamente tranquilli, ma siamo pronti ad affrontare anche lo scenario peggiore».

CLUSTER IN AZIENDA

Dopo i casi delle elementari di Asolo e Soligo, ci sono focolai anche nelle aziende. Il calzaturificio Scarpa di Asolo ha fermato una linea e sta eseguendo uno screening su 200 dipendenti. Era capitato lo stesso alla Fisher&Paykel di Borso del Grappa, che dopo aver evidenziato 32 contagi aveva deciso di sospendere il settore del montaggio. A livello generale, ieri nella Marca sono emersi 80 nuovi contagi. Oggi sono esattamente 2.873 i trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione da Covid. La curva sta salendo. E l'Usl si prepara a riaprire per venerdì i due Covid Point che erano stati sospesi: quello di Castelfranco (parcheggio discoteca Melodi) e quello della zona industriale di Dosson di Casier. «Andremo a riattivarli tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima», annuncia il direttore generale. Sempre ieri, purtroppo, sono mancate altre cinque persone che erano risultate positive. Con questi ultimi, sale a 1.595 la triste conta dei decessi registrati in provincia dall'inizio dell'epidemia. Fino ad ora l'aumento delle positività non aveva portato a un sensibile aumento dei ricoveri. Adesso le cose stanno cambiando. I reparti ordinari degli ospedali sono tornati nella fascia critica. Non è ancora così per la Terapia intensiva. E la speranza è che non si torni mai ai numeri visiti tra dicembre e gennaio. «Purtroppo è matematico: se aumentano i contagi sono destinati ad aumentare anche i ricoveri sottolinea Benazzi e ogni 20 ricoveri, in media, c'è un paziente che ha bisogno della Terapia intensiva». Ad oggi sono 180 i pazienti Covid positivi ricoverati negli ospedali trevigiani: 163 nelle unità ordinarie e 17 in Terapia intensiva.

IL PIANO

Il piano per i nuovi posti prevede la riapertura di 24 letti Covid nell'ospedale di Montebelluna (più sei di Terapia intensiva). Altri 24 nell'ospedale di Conegliano (più quattro di Terapia intensiva). E a questi si potrà aggiungere il reparto Covid con 36 posti letto tenuto pronto nell'ospedale San Camillo di Treviso. Benazzi ha già sentito suor Lancy Ezhupara, direttrice amministrativa del San Camillo. I ricoveri riprenderanno non appena sarà necessario. Dopo il via libera alle vaccinazioni anti-Covid eseguite dai medici specializzandi, infine, l'Usl si prepara ad aumentare il numero di medici delle Usca per visitare a domicilio le persone contagiate. Sono complessivamente un centinaio i camici bianchi a disposizione. «È importante gestire i casi a domicilio anticipando i tempi, quando possibile, con l'uso di antinfiammatori e cortisone, se serve conclude Benazzi intervenendo già due o tre giorni dopo l'insorgenza dei primi sintomi, senza rimanere ad attendere un eventuale sviluppo della malattia».

