L'EPIDEMIA

TREVISO La Riabilitazione del Ca' Foncello è stata chiusa, il riferimento per la Medicina di Oderzo è stato spostato a Treviso e le vaccinazioni in programma per gennaio sono state annullate. L'Usl serra ulteriormente le fila per far fronte all'emergenza coronavirus. «La Riabilitazione è stata momentaneamente chiusa per far posto all'ospedale di comunità confermano dall'azienda sanitaria i pazienti che necessitano di riabilitazione vengono trattati direttamente nei reparti, al San Camillo o all'Oras di Motta, a seconda delle situazioni». La scelta è legata alla situazione delle Medicine. L'unità di Oderzo è stata trasformata in un reparto Covid. I pazienti non positivi oggi vengono trasferiti nei reparti di Medicina 1 e Medicina 2 del Ca' Foncello. Ma il bacino è enorme. E negli ultimi giorni sono emersi 6 contagi tra il personale della Seconda Medicina (un medico e cinque operatori). Ecco perché ci si è appoggiati anche al settore che ospitava la Riabilitazione.

CAMPAGNA INTERROTTA

L'altro nodo è quello delle vaccinazioni. L'Usl sta annullando gli appuntamenti già fissati per gennaio. Resta garantito il primo ciclo vaccinale per i bambini più piccoli, sotto i due anni. Così come le coperture per le persone rientranti nelle categorie a rischio. Tutto il resto, invece, slitta verso febbraio. «Questo per recuperare personale per la gestione dell'emergenza coronavirus specificano dall'azienda sanitaria verrà impegnato nei servizi di tracciamento e nella presa in carico». A livello generale, già da un mese gli ospedali hanno ridotto le attività non urgenti per potersi concentrare sul Covid.

I RINVII

Fino ad oggi nella Marca sono state rinviate 7.441 visite specialistiche programmate. Più una lunga serie di interventi chirurgici. Nel distretto di Treviso sono saltate 5.343 prestazioni ambulatoriali, 1.380 nell'area che fa riferimento agli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto, più altre 718 nell'ambito dell'ex Usl di Asolo. Le criticità maggiori a Treviso riguardano la Radiologia (1.214 prestazioni saltate). Così come la Dermatologia (825). E la Pneumologia (544). «Inevitabile allarga le braccia Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl a causa della cattiva programmazione nazionale, ci sono pochi pneumologi. E oggi sono tutti impegnati sul fronte del coronavirus». Si potrà tornare progressivamente alla normalità solo quando la curva dei contagi inizierà a calare.

L'APPELLO

Gli infermieri di Treviso rivolgono un appello a tutti i cittadini. «Vi chiediamo con tutta la forza che ci rimane di aiutarci a continuare a prenderci cura delle persone che stanno male scrive l'Ordine delle professioni infermieristiche aiutateci con i vostri comportamenti virtuosi a rallentare la diffusione del virus». Un appello condiviso in pieno in particolare dal Comune di Preganziol, che negli ultimi giorni ha visto aumentare il numero di contagi a colpi di più di 10 alla volta. «Un mese e mezzo fa avevamo registrato 142 casi di positività contemporaneamente spiega il sindaco Paolo Galeano poi il numero si era ridotto. Quel sacrificio ora sembra buttato al vento. Oggi ci sono 130 casi di positività nel nostro comune. Cresciamo di più di 10 casi al giorno. Attenzione: nessuna comunità si salverà perché ha la sanità migliore, ogni comunità si salverà se avrà i cittadini migliori». L'andamento dei contagi nella Marca è stato anche al centro della conferenza dei sindaci dell'Usl andata in scena ieri pomeriggio. L'azienda sanitaria e i primi cittadini hanno iniziato a confrontarsi sulla logistica per la distribuzione del vaccino anti-Covid. E' la più grande speranza. L'orizzonte per avviare la maxi-campagna è quello di gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

