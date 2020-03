L'EPIDEMIA

TREVISO La Geriatria dell'ospedale di Treviso è diventata la principale emergenza del Veneto per i contagi da coronavirus. Solo nella giornata di ieri al Ca' Foncello sono morte due persone risultate positive al virus cinese: una donna di Treviso di 97 anni e un uomo di Roncade di 83 anni. Dopo la morte di Luciana Mangiò, la 76enne di Paese, primo caso di coronavirus nella Marca, i decessi salgono così a tre. E bisogna aggiungere anche un'altra persona che ieri è mancata per problemi cardiologici ma che a sua volta era stata trovata positiva al coronavirus.

DIMISSIONI E RICOVERO

Sia la donna di 97 anni che l'uomo di 83 anni avevano già una serie di patologie pregresse. Erano stati dimessi dalla Geriatria prima del 25 febbraio, giorno in cui il reparto è stato chiuso con 88 pazienti all'interno in seguito alla morte della 76enne di Paese, che era rimasta ricoverata per quasi tre settimane. Al momento delle dimissioni non presentavano sintomi collegabili al virus cinese. Poi le cose sono precipitate. Nei giorni scorsi erano rientrati in ospedale perché le loro condizioni si erano aggravate. Qui è emersa la positività al virus cinese. La donna è stata ricoverata in Malattie infettive. Mentre l'uomo, arrivato al pronto soccorso con un grave scompenso cardiaco, è stato subito trasferito nella Terapia intensiva coronarica. Tutti e due avevano sviluppato una broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dall'Usl della Marca specificano che sono stati sì trovati positivi al coronavirus ma che non è stata questa la causa del decesso. Al momento non è stato necessario isolare alcun paese né allestire una qualche sorta di cordone sanitario. «L'Usl ci ha garantito che se ci fossero stati provvedimenti da prendere ci avrebbe avvertito. E così non è stato mette in chiaro il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli ci hanno solo comunicato che ci sono stati due decessi collegati al cluster della Geriatria, morti con coronavirus e non per coronavirus».

PIU' CASI CHE A VO'

Quel che è certo è che i contagi per ora non stanno rallentando. Ieri Treviso ha superato Vo' Euganeo (89 casi), che era stata identificata come la massima emergenza in Veneto. Nella Marca sono state individuate 93 persone positive al coronavirus. Quattro più di Vo'. Solo ieri ne sono emerse altri undici. «Tra gli 11 nuovi positivi spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana ci sono sette persone poste in isolamento domiciliare: sei anziani con gravi problematiche di salute, ospitati in casa di riposo e transitati in passato per la Geriatria, e un'altra persona che invece non aveva avuto contatti con il reparto del Ca' Foncello». Alla luce di questa situazione, l'Usl ha condiviso con le case di riposo dei protocolli per definire come e quando effettuare i tamponi, come gestire i casi positivi e come regolamentare le visite. La maggior parte delle strutture attualmente ha chiuso le porte anche ad amici e familiari. Almeno fino a domenica andrà così. «Gli altri quattro positivi conclude il quadro Benazzi sono persone che a loro volta erano state a contatto con pazienti della Geriatria e che poi si sono presentate in pronto soccorso dopo aver sviluppato febbre, tosse e mal di gola». Questi ultimi quattro pazienti sono stati tutti ricoverati nell'unità di Malattie infettive.

I DEGENTI

Salgono così a 24 le persone ricoverate con positività al coronavirus: le ultime quattro si aggiungono a cinque anziani con più di 80 anni, con patologie pregresse, che erano transitati per la Geriatria prima del 25 febbraio, oggi in isolamento in Malattie infettive; 14 anziani che sono e restano in Geriatria; un medico padovano di 33 anni, ricoverato in Malattie infettive a Padova. «Tutta la casistica afferisce al focolaio infettivo della Geriatria tirano le fila dall'Usl della Marca focolaio sul quale l'azienda sanitaria sta intervenendo con decisione mediante progressive dimissioni, con conseguente bonifica completa del reparto». La speranza è che nei prossimi giorni il numero dei contagi cominci a calare.

Mauro Favaro

