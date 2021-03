Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EPIDEMIATREVISO L'emergenza coronavirus costringe gli ospedali a ridurre ancora le attività. Da lunedì verranno garantite solo le visite e gli esami urgenti, le prestazioni oncologiche e quelle del settore materno-infantile. Gli appuntamenti programmati slitteranno. Non ci sono alternative: bisogna recuperare personale per i reparti Covid e per la campagna vaccinale. Al Ca' Foncello le operazioni chirurgiche sono già state ridotte del...