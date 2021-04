Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EPIDEMIATREVISO Il distretto di Asolo resta in trincea. E rischia di veder chiudere ancora una volta le scuole dalla seconda media, compresa, in su. A livello provinciale l'epidemia da coronavirus sta rallentando la propria corsa. Anche se gli effetti ancora non si vedono all'interno degli ospedali. Ieri sono mancate altre 11 persone che erano risultate positive. È stata superata la soglia dei 1.700 morti legati al Covid. Con questi...