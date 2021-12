Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EPIDEMIATREVISO Il distretto di Asolo è assediato dal Covid. Il tasso medio provinciale è a 447 casi per 100mila abitanti. Ma nella zona tra Castelfranco e Asolo, l'ex Usl 8, si è già a 603. Un record assoluto: in tutta l'epidemia non era mai stata raggiunta una quota così elevata. Tra le città e i paesi con un tasso superiore a 500 casi ci sono le stesse Castelfranco e Asolo, Vedelago, Trevignano, Valdobbiadene e Pieve del Grappa....