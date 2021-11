Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EPIDEMIATREVISO Il Covid si fa largo tra il personale del tribunale di Treviso. È esploso un focolaio che fino ad ora conta 6 contagiati. Ma non è escluso che il numero possa ulteriormente salire. Tutto sarebbe partito da una cena organizzata in occasione di un trasferimento. Dopo la festa, una persona è risultata positiva al tampone. L'Usl ha già avviato lo screening di controllo su tutti i presenti. I risultati stanno arrivando in...