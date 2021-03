L'EPIDEMIA

TREVISO Il coronavirus non si ferma. Adesso anche la sinistra Piave rischia di dover chiudere le scuole, dalla seconda media in su, scivolando verso la zona rossa. L'area che fa riferimento a Conegliano e Vittorio Veneto è sulla scia del distretto di Asolo, il territorio dell'ex Usl 8, dove da ieri gli alunni degli ultimi due anni delle medie e quelli delle superiori sono in didattica a distanza. Il tasso di incidenza dei contagi continua a salire. La Marca è la settima provincia più colpita d'Italia. Dietro solo a territori più grandi come Milano, Roma, Napoli, Torino, Brescia e Bologna. Lo stop alle scuole ruota attorno al superamento della soglia dei 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti. Nel distretto di Asolo, tra Castelfranco, Montebelluna e Valdobbiadene, si è già abbondantemente oltre: l'incidenza è pari a 268,51. Ma anche nel distretto di Pieve di Soligo, l'ex Usl 7, ci si sta pericolosamente avvicinando al limite. Nelle ultime ore è stato superato il livello di guardia dei 200 casi per 100mila abitanti. Adesso si è esattamente a 203,35. Nello specifico, 435 casi su una popolazione di quasi 214mila cittadini. Un po' meno rispetto al distretto di Asolo, dove si è a 674 casi su poco più di 251mila residenti. Ma non abbastanza per essere tranquilli. Solo nei distretti di Treviso Nord e Treviso Sud si è ancora sotto quota 200. Ciò che preoccupa, però, è che i numeri sono in costante aumento.

I CLUSTER

La nuova ondata del coronavirus si sta presentando in modo diverso rispetto alle precedenti. Oggi ci sono molti piccoli cluster. L'Usl sta cercando di arginare una lunga serie di piccoli focolai esplosi all'interno delle aziende. Ogni scia di contagi generalmente conta meno di 10 casi. A questo, poi, si aggiungono diversi casi registrati nelle squadre sportive ancora in attività. E il risultato alla fine purtroppo è lo stesso. I contagi sono concentrati in particolare nell'asse del Montello, tra Asolo e la zona di Conegliano. Anche se ovviamente il Covid è diffuso in tutta la provincia. Soprattutto la variante inglese. Gli ultimi dati indicavano che era arrivata a rappresentare oltre il 60% dei casi totali. Ormai non ci si ferma nemmeno più sulla percentuale: è diventata predominate. Attualmente il parametro Rt medio del trevigiano è superiore all'1. Si è cioè sopra alla soglia oltre la quale l'epidemia continua a espandersi. La speranza è che la zona arancione possa ridurre la trasmissione del virus. L'Usl si aspetta di vedere il picco dei contagi attorno al 20 marzo. Resta da capire se poi effettivamente caleranno.

LA TERZA ONDATA

Intanto corrono. Ieri nella Marca sono emerse 353 nuove positività. Di conseguenza ha registrato un balzo anche il numero di trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione. Adesso ci sono 3.407 cittadini contagiati in isolamento. Vuol dire 255 in più in un solo giorno. Sempre ieri purtroppo sono mancate altre tre persone. Con questi ultimi, si è arrivati a contare 1.602 decessi nella Marca in poco più di un anno di epidemia. E non è finita. Gli ospedali si stanno nuovamente riempiendo. Sono 193 i pazienti Covid positivi attualmente ricoverati: 174 nelle unità ordinarie e 19 in Terapia intensiva. Il primo reparto Covid da 24 posti riaperto a Montebelluna all'inizio di questa settimana è già mezzo pieno. Ieri l'Usl ha siglato l'accordo con il San Camillo di Treviso per la riapertura di un primo reparto Covid da 36 posti letto. Nella stessa struttura si potrà salire fino a 76. Nel giro di pochi giorni verranno dimessi i 15 pazienti che oggi sono in Medicina. Da lunedì, poi, si ripartirà con il Covid. «Come sempre, siamo pronti a fare la nostra parte sottolinea suor Lancy Ezhupara, direttrice amministrativa del San Camillo il tutto senza bloccare le attività ordinarie». La convenzione con il San Camillo durerà tre mesi: marzo, aprile e maggio. E' vista come la durata dell'emergenza. A Castelcucco, il comune che a dicembre aveva visto lo screening di massa, si è passati dai zero contagi di febbraio a 8 positivi e 6 in isolamento. A Spresiano in dieci giorni si è saliti da uno a 17 casi. E così via. «A questo punto chiudiamo tutto per una ventina di giorni. Ma proprio tutto tutto dice il sindaco Marco Della Pietra anche i supermercati e l'e-commerce, in modo che nessuno si avvantaggi su altri. Senza più passare da un colore all'altro. Facciamo una scorta e poi affrontiamo una cosa drastica, altrimenti qui non ne usciremo mai».

Mauro Favaro

