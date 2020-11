L'EPIDEMIA

TREVISO Il coronavirus ha colpito l'intero vertice dell'ospedale riabilitativo Oras di Motta di Livenza, dove è esploso un focolaio che ha portato al contagio di 33 pazienti e 19 dipendenti. Il direttore sanitario Guido Sattin, medico 63enne, ha sviluppato i primi segni di polmonite. Adesso è ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale civile di Venezia. Ma il virus non ha risparmiato proprio nessuno. Sono stati contagiati anche il presidente del cda di Oras, Paolo Pauletto, l'amministratore delegato Francesco Rizzardo e il direttore amministrativo Andrea Pauletti. Questi ultimi hanno sintomi lievi. Sono in isolamento a casa. Nei prossimi giorni si sottoporranno al tampone di controllo. Da dov'è partito un contagio di tali proporzioni? Ieri si era diffusa la voce che tutto fosse iniziato con un pranzo tra i direttori e un radiologo. Ma i diretti interessati smentiscono questa ricostruzione. «C'è stato un pranzo con una persona che poi è risultata positiva. Sono però passati diversi giorni: il contagio non è avvenuto in quell'occasione spiega Rizzardo sono cose che purtroppo possono capitare frequentando un ospedale con un focolaio in corso. Il collegamento è proprio con l'ambito ospedaliero».

LA STRETTA

L'Oras di Motta, intanto, ha sospeso tutte le prestazioni non urgenti per due settimane, limitandosi a garantire le priorità U e B (entro 72 ore ed entro 10 giorni). «Vogliamo far chiarezza su quello che è successo dice Rizzardo prendendo le massime precauzioni per pazienti e visitatori». Il virus non conosce limiti. Il discorso ovviamente vale anche per gli ospedali dell'Usl della Marca. Ad oggi sono 144 i dipendenti in isolamento domiciliare perché positivi o contatti di persone positive.

ORTOPEDIA MONTEBELLUNA

Il caso più eclatante riguarda l'Ortopedia di Montebelluna. Qui sono stati contagiati sei medici. Compreso il primario, Michael Kurt Memminger, anche lui attualmente in isolamento domiciliare, senza sintomi pesanti. «Lì tutto è partito dall'esterno: un ortopedico è stato contagiato in ambito familiare e poi, da asintomatico, ha contagiato i colleghi fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca i tamponi vengono fatti ogni sette giorni. Nel frattempo, però, ci sono stati i contagi». L'equipe medica dell'Ortopedia è stata sostanzialmente dimezzata. Tanto che l'azienda sanitaria ha dovuto temporaneamente spostare le operazioni per la frattura del femore a Treviso (e dal primo dicembre andranno allo Iov di Castelfranco). Anche il reparto di Medicina di Montebelluna ha registrato casi di positività tra il personale.

GERIATRIA E PNEUMOLOGIA

Il coronavirus è poi tornato a far paura nell'unità di Geriatria dell'ospedale di Treviso, epicentro del primo grande focolaio esploso nella Marca esattamente nove mesi fa. Si sono contati 5 contagi tra i pazienti. Uno di questi era stato ricoverato dal pronto soccorso. I primi tamponi avevano dato esito negativo. Ma alla terza verifica, dopo sei giorni, è emersa la positività. Non è impossibile: all'inizio c'è un periodo finestra nel quale il virus di fatto riesce a nascondersi. Gli screening immediati hanno confermato il contagio dei quattro pazienti che erano in camera con lui. Sono stati tutti subito trasferiti nel reparto di Malattie infettive. «Non si tratta di un focolaio perché le persone non sono rimaste in Geriatria e l'unità non è stata chiusa chiarisce Benazzi il paziente risultato positivo dopo sei giorni ha portato il virus dall'esterno, contagiando i compagni di camera. Ma li abbiamo subito isolati. Sono asintomatici. E soprattutto gli screening hanno evidenziato che tutti gli altri pazienti e tutto il personale sono negativi». Altri contagi sono stati registrati nell'unità di Pneumologia di Treviso, in prima linea nell'epidemia da coronavirus. Qui sono stati colpiti 7 addetti. Quattro si sono negativizzati, mentre tre sono in isolamento. Ma non ci sono focolai all'interno del reparto sottolineano dall'Usl i positivi sono stati intercettati attraverso gli screening e sono rimasti a casa». «A livello generale, il numero dei positivi tra il personale degli ospedali resta stabile, perché mentre alcuni si contagiano altri rientrano dopo la fine della quarantena tira le fila Benazzi questo crea dei problemi per la carenza di personale. Non lo abbiamo mai nascosto. Solo qualche mese fa l'indicazione che arrivava dall'Istituto superiore di sanità era che il personale positivo asintomatico poteva continuare a lavorare con i dispositivi di protezione. Ma il rischio è troppo elevato. Noi siamo nettamente contrari».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA