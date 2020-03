L'EPIDEMIA

TREVISO Il contagio si allarga. Non c'è più solo il focolaio esploso in Geriatria. Il coronavirus circola nella Marca. Prima si poteva immaginare. Adesso c'è la conferma: ad oggi sono emersi una quindicina di casi non collegati al reparto dell'ospedale di Treviso. La donna di 55 anni che lavora negli uffici del giudice di pace di Treviso all'Appiani, in primis, non aveva mai avuto contatti con la Geriatria del Ca' Foncello. Nonostante questo, è risultata positiva al nuovo coronavirus. Ora è ricoverata nell'unità di Malattie infettive. «È un caso che non ha collegamenti noti con focolai già conosciuti filtra dall'Usl della Marca stando al quadro attuale, la signora non poteva essere considerata a rischio. Stiamo studiando la situazione per capire com'è avvenuto il contagio». In queste situazioni scatta l'isolamento domiciliare in via precauzionale per i familiari e i contatti stretti. Dieci colleghi della donna sono stati messi in quarantena. Adesso si attende il risultato dei tamponi.

NUOVI CASI

Non è finita qui. Proprio ieri al Ca' Foncello sono state ricoverate 12 persone, la maggior parte anziane, ma non solo, colpite da infezione virale, con annessi sintomi, come tosse, febbre e mal di gola, risultate positive al coronavirus. E solo due di queste erano state ricoverate nella Geriatria di Treviso prima del 25 febbraio, giorno della chiusura del reparto per l'esplosione dei contagi dopo la morte di Luciana Mangiò, la professoressa di 76 anni di Paese, primo caso di coronavirus nella Marca. Per l'Usl è ancora lei la cosiddetta paziente zero che ha dato origine al focolaio all'interno del Ca' Foncello. «Per noi è la paziente zero perché la via di diffusione del virus non è ancora stata chiarita ha spiegato Sandro Cinquetti, direttore del servizio Igiene e sanità dell'azienda sanitaria se dovessimo individuare un altro paziente zero, lei diventerebbe la paziente uno». Per individuare l'origine del focolaio si era guardato anche al medico di 33 anni, in servizio in Geriatria, oggi ricoverato in Malattie infettive a Padova. Ma non ci sono certezze. Quel che invece è già sicuro è che il 75enne di Orsago ricoverato in Terapia intensiva a Conegliano non aveva avuto contatti con l'unità del Ca' Foncello. Dal 25 febbraio ad oggi, infine, sono emersi almeno altri tre casi non collegabili con il reparto trevigiano. Anche alla luce di questo, ora i medici chiedono all'Usl di poter visitare ogni paziente indossando la mascherina. Tutti, non solo i casi sospetti di coronavirus. «Chiediamo con urgenza che tutti i sanitari visitino, qualunque sia il paziente, utilizzando i dispositivi di protezione e le mascherine adeguate scrive Pasquale Santoriello, segretario aziendale Anaao-Assomed, il sindacato dei medici, in una lettera aperta indirizzata a Francesco Benazzi, direttore generale dellUsl lo chiediamo in relazione alle gravi e preoccupanti notizie che ci giungono dai presidi ospedalieri della provincia di Treviso»

FUMATA NERA

Nessuna decisione intanto in Tribunale, dove ieri mattina si è svolta una riunione per valutare la sospensione delle udienze penali e civili come misura preventiva in relazione all'epidemia di Coronavirus. E così nel tardo pomeriggio l'Ordine degli avvocati trevigiani e la Camera Penale di Treviso hanno comunicato di andare avanti con l'astensione. «Allo stato non risulta ancora essere stato adottato alcun provvedimento idoneo ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali che abbiamo richiamato - ha scritto il presidente della Camera penale Federico Vianelli - per questa ragione viene proclamata l'astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie per il periodo dal 6 marzo 2020 al 20 marzo 2020, con esclusione delle udienze e delle attività giudiziarie ritenute indispensabili e questo in considerazione delle ragioni di pericolo sanitario sottese alla astensione». Stesso tono viene utilizzato dal presidente dell'Ordine: «L'Organismo Congressuale Forense, valutando le misure governative non adeguate a ridurre il rischio contagio per avvocati, magistrati, personale amministrativo e utenza, ha indetto l'astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di 15 giorni».

Mauro Favaro

Denis Barea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA