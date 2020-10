L'EPIDEMIA

TREVISO I contagi da coronavirus continuano a crescere. E sale la preoccupazione per quelli che stanno colpendo il mondo dello sport. Tra le fila del Mogliano Rugby 1969 sono emerse cinque positività: un piccolo focolaio che ha fatto slittare la prima partita di Coppa. Non è l'unico. Solo ieri sono stati individuati sette nuovi contagi in quattro squadre di calcio del Trevigiano. La scia di positività nel Basalghelle si sta allargando. Dopo i primi dieci casi, nelle ultime ventiquattro ore ne è stato evidenziato un altro. Domenica la squadra non giocherà. Al Piavon si è sempre a quattro. Gli altri sei contagi sono emersi ieri in altre tre squadre, compresa una di amatori. «È chiaro che oggi gli sport di squadra rappresentano inevitabilmente delle situazioni a rischio avverte Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca le promiscuità nello sport esistono. Parlo da ex sportivo: è normale. Basti pensare agli spogliatoi, così come a qualsiasi contatto che si può avere giocando». Per questo l'attenzione deve sempre rimanere alta. Un ulteriore caso, secondo le rsu di Electrolux, sarebbe stato rilevato in azienda, portando alla chiusura di un intero ufficio.

MARCIA INDIETRO

Alla luce delle ulteriori restrizioni introdotte dall'ultimo Dpcm, intanto, le attività amatoriali hanno subito fatto un passo indietro. Il centro sportivo della Ghirada di Treviso ha immediatamente bloccato le attività sui campi esterni di basket, mini basket, beach volley e mini calcetto. Sono già stati tolti i canestri e le reti. «I campi esterni saranno chiusi in virtù delle nuove regole spiegano dal centro restano invece aperti tutti i giorni con i consueti orari i nostri cancelli e tutti gli altri spazi, compreso il parco giochi Primo Sport 0246. E continuano tutte le attività dei settori giovanili di basket, volley e rugby».

GLI STUDENTI

L'altro fronte caldo è quello delle scuole. Ieri è scattata la quarantena precauzionale per altre due classi: in una scuola elementare del distretto di Asolo e in un istituto superiore del distretto di Pieve di Soligo. Sempre ieri è risultato positivo al coronavirus uno studente del secondo anno del liceo scientifico Da Vinci di Treviso. La task force dell'Usl ha subito sottoposto a tampone rapido tutti i suoi compagni di classe. I test sono stati fatti direttamente a scuola, come da protocollo in caso di una singola positività. Gli esiti sono stati negativi. Di conseguenza non è stato necessario mettere la classe in isolamento domiciliare: le lezioni continuano normalmente. I ragazzi, però, non potranno partecipare ad attività extrascolastiche almeno fino a domenica, quando saranno nuovamente chiamati a sottoporsi al tampone rapido, stavolta nei Covid point allestiti dall'Usl.

LA RICERCA

Nel frattempo nel centro di Microbiologia di Treviso diretto da Roberto Rigoli, si continua a studiare il coronavirus. L'ultimo progetto prevede il sequenziamento di 250 tamponi di pazienti risultati positivi nei mesi scorsi, conservati a meno 80 gradi, per valutare eventuali modifiche a livello del genoma e, di pari passo, l'efficacia di eventuali vaccini. L'attività può contare su un finanziamento da 50mila euro messo a disposizione dall'associazione Per mio figlio guidata da Fabio De' Longhi. «Dalla comparsa dei primi casi abbiamo osservato un cambiamento radicale sia dal punto di vista sintomatologico sia dal punto di vista epidemiologico osserva Rigoli nella relazione allegata al progetto tali cambiamenti sono dovuti certamente alle precauzioni applicate. Ma si è iniziato a ipotizzare che le differenze potessero essere legate a mutazioni del genoma del virus. A rafforzare tale ipotesi sono le evidenze emerse negli ultimi focolai. Alcuni pazienti provenienti in particolare dall'Est Europa, Kosovo, Serbia e Romania, dimostravano sintomatologia impegnativa, fino ad arrivare al trasferimento in rianimazione. Altri pazienti, invece, sono rimasti asintomatici». L'obiettivo è capire il perché.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA