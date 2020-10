L'EPIDEMIA

TREVISO I contagi aumentano in modo esponenziale. In particolare nel calcio, nelle scuole e nelle aziende. Ieri nella Marca sono emerse 121 nuove positività facendo salire il totale a 1.176. Tanti sono i trevigiani attualmente impegnati nella battaglia contro il coronavirus. Primo caso positivo anche al mercato ortofrutticolo cittadino, dove un 30enne è stato contagiato ma i tamponi sul restante personale sono risultati tutti negativi. In pochissimi casi vengono sviluppati sintomi, compresi quelli lievi. Solo 71 positivi devono far fronte a febbre, tosse, mal di gola e problemi respiratori: 34 sono ricoverati e 37 sono in isolamento a casa. «Anche i contagi emersi ieri sono tutti asintomatici» spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl. Il numero dei ricoveri, ancora relativamente basso, lo conferma. «Restano in linea con i dati dei giorni scorsi dice Roberto Rigoli, direttore del centro di microbiologia ma bisogna fare attenzione perché il virus sta circolando in modo molto consistente». Ieri, è stato registrato anche un nuovo decesso risalente ai giorni scorsi: è mancata una 86enne già colpita da altre patologie, residente a Vidor e risultata positiva al Covid.

IL CALCIO

Nuovi focolai sono esplosi nel mondo del calcio. Sono stati contagiati 5 giocatori del Basalghelle, squadra di Mansuè che milita in seconda categoria. Altri 4 al Piavon in terza categoria, tutti in isolamento domiciliare. Nel Basalghelle gioca anche un giovane del centro di accoglienza ex caserma Zanusso di Oderzo. Ma non è più entrato in contatto con il gruppo da quando la struttura è stata messa in quarantena. La scia di contagi nella squadra ha iniziato a prendere forma lunedì della scorsa settimana, dopo la partita contro la Zermanese, quando un calciatore colpito da una lieve febbre è risultato positivo. Poi sono stati individuati gli altri 4 casi (uno a bassa carica). L'Usl ha controllato tutti e 23 i giocatori. Non ci sono altri positivi. Nemmeno tra i dirigenti, che hanno fatto il test privatamente. «Stiamo rispettando ogni protocollo spiega il presidente Roberto De Giusti abbiamo chiesto di rinviare la prossima partita contro il Giavera. Se dai nuovi tamponi di controllo non emergeranno altri casi, contiamo di riprendere». Ieri sono stati eseguiti i nuovi tamponi su 110 ospiti e 11 operatori della ex Zanusso. I risultati sono attesi a breve.

LE SCUOLE

Per quanto riguarda le scuole, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10 contagi: uno alle superiori, uno alle medie, tre in un nido (un bambino di nemmeno 3 anni e due educatori). Più due in una classe delle medie del distretto di Asolo e tre in una classe delle superiori del distretto di Pieve di Soligo. La quarantena è scattata per la sezione del nido, come da protocollo, e per le altre due classi dato che la presenza di più contagi esclude la possibilità di usare i tamponi rapidi. Adesso verranno controllate anche le famiglie.

LE DITTE

Nelle aziende ci sono tre nuovi cluster per un totale di 18 contagi. In una ditta di Treviso sono emerse tre positività (più 2 al tampone rapido). Nella zona di Pieve ci sono due positivi (più 3 al tampone rapido) e in quella di Asolo è scoppiato un focolaio con 8 contagi. A questo si aggiunge un altro caso di positività all'Aia di Vazzola. «È stato subito isolato tirano le fila dall'Usl doveva rientrare, invece il tampone ha dato nuovamente esito positivo». Un caso è emerso anche al mercato ortofrutticolo: «È il primo da marzo. Un 30enne dipendente di una coop di facchinaggio è in quarantena. E così i contatti stretti subito stati sottoposti a test», commenta Francesco Volpato, presidente di Com. Il 30enne, che si occupa di coordinamento nella struttura, è asintomatico. Ieri mattina alle Stiore molti addetti del comparto ortofrutticolo hanno affrontato l'argomento. «Come gestori e garanti dell'operatività in questi mesi abbiamo sempre avuto delle accortezze in più, portando la mascherina e rispettato il distanziamento sociale. Operiamo in un'area di 80mila metri quadrati e oggi l'ingresso dei privati è limitato e cadenzato, massimo 20 alla volta rispetto ai 400 di prima». «Monitoriamo le situazioni, ma sono le attività singole a dover rispondere di quanto avviene nelle aree di pertinenza» specifica Com, gestore della struttura.

Mauro Favaro

Elena Filini

