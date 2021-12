L'EPIDEMIA

TREVISO «Gli ospedali sono nella fase di rischio arancione, tendente al rosso». Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, mette in guardia tutti. Oggi nei reparti Covid ci sono 314 pazienti positivi. Compresi 25 in Terapia intensiva. Da ieri l'ospedale di Treviso ha ridotto gli interventi chirurgici del 5%. Dopo lo stop alla Day Surgery, sono stati tagliati anche i posti del reparto di Urologia. L'ospedale di Montebelluna ha superato i 100 ricoveri per Covid. Qui le chirurgie sono state accorpate per recuperare altri 30 posti per il coronavirus. E l'Usl ha chiesto al San Camillo di Treviso di raddoppiare l'area Covid, salendo da 35 a 70 posti letto. «Ci siamo presi 24 ore di tempo per valutare spiega la direttrice amministrativa suor Lancy Ezhupara la riorganizzazione ci porterebbe a ridurre gli interventi chirurgici a causa della carenza di personale. Ma continueremo a esserci per far fronte all'emergenza, come sempre».

LA QUARTA ONDATA

L'epidemia non si ferma. Ieri sono stati confermati oltre 1.000 nuovi contagi nella Marca. I positivi sono più di 12.700. E purtroppo nelle ultime 24 ore il Covid ha fatto altre vittime: tre persone tra i 79 e i 90 anni, due delle quali non si erano vaccinate. La situazione è complessa. Ma la Fp-Cgil punta il dito anche contro la stessa Usl parlando di una mancata organizzazione. «Le assunzioni del personale non hanno coperto le cessazioni dice la segretaria Marta Casarin si è arrivati alla quarta ondata impreparati». «Manca un funzionale piano pandemico della sanità, in particolare per le strutture ospedaliere, per affrontare l'impennata di contagi e ricoveri aggiunge il personale degli ospedali deve nuovamente affrontare un'emergenza e si trova nel caos, sottoposto a iper-lavoro: si vede ancora una volta costretto a rinunciare alle ferie, è soggetto a repentini cambi di reparto per le urgenze, i turni di lavoro si dilatano e gli straordinari non si contano già più». La Fp-Cgil denuncia che le assunzioni non hanno coperto il turnover. «E la falla si è aggravata a causa delle cessazioni inattese dovute a pre-pensionamenti e un travaso verso il privato», evidenzia Casarin. «Se Vittorio Veneto è totalmente Covid Hospital, le difficoltà maggiori si registrano a Montebelluna. E l'ospedale di Castelfranco fatica a gestire i reparti di medicina con i pazienti in arrivo da altre strutture incalza Casarin la situazione è grave. Il personale reggerà facendo ancora ricorso all'innato spirito di servizio». Dall'Usl, però, respingono le accuse su tutta la linea.

LA REPLICA

«Le falsità più pericolose sono le verità distorte moderatamente. Le guerre, poi, non si fanno nei momenti di difficoltà scandisce Benazzi i numeri parlano chiaro: nel 2020 tra gli infermieri ci sono state 211 cessazioni e 286 assunzioni e quest'anno 302 cessazioni a fronte di 400 assunzioni. Vale lo stesso per gli oss: nel 2020 abbiamo contato 152 cessazioni e 276 assunzioni e quest'anno 104 cessazioni e 177 assunzioni». «Se si vogliono dire bugie, magari pensando alle elezioni e alle tessere, non si può far niente aggiunge per le assunzioni extra-turn over c'è il problema che mancano infermieri. Se il sindacato ce ne porta 100, li assumiamo subito. Le ferie, poi, non sono state bloccate. La cosa ha riguardato solo il dipartimento di Prevenzione, ma è stata revocata. Oggi sono previste ferie per una o due persone a volta per reparto, così da non avere buchi. Per gli straordinari bisognerebbe ricordare che sono pagati e di fatto sempre su base volontaria».

M.Fav

